Gli attori Serena Rossi e Davide Devenuto sono una coppia felice da oltre 10 anni. Si sono incontrati sul set di “Un posto al sole” e sono diventati subito amici. Poi è nato qualcosa di più intenso e dal 2008 è iniziata la relazione. Nel 2016 è nato il piccolo Diego e attualmente Serena e Davide lavorano insieme, sono infatti entrambi nel cast della fiction di Rai1 “Mina Settembre”.

Nel febbraio del 2019 Devenuto ha stupito tutti a Domenica In facendo una romantica proposta di matrimonio a Serena, annunciando: "Ci sposiamo nel 2020". Una promessa da parte dell'attore che ha colto di sorpresa la compagna. Tutto è nato in modo quasi casuale, con Mara Venier che, nella puntata del 17 febbraio, ha chiesto: "Devo comprare un vestito elegante per un matrimonio?" e Davide che ha risposto: "Va bene. Quanto tempo ci vorrà? Un annetto ci vuole. Lo facciamo nel 2020". Ma il matrimonio ancora non è stato celebrato. Perché?















A spiegare il motivo per cui, nonostante siano passati due anni, Davide Devenuto e Serena Rossi non si sono ancora sposati è stato l'attore che a Fanpage ha rivelato: "Nel mezzo c'è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel'ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l'idea di un matrimonio in grande. Non lo so. Alla mia età (48 anni, ndr), vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo. Le ho detto: "Andiamo in comune, ci sposiamo in 'formazione ridotta' e torniamo a casa".















Una proposta che, in questi termini, non ha entusiasmato Serena Rossi, che invece desidera qualcosa di ben diverso: "Lei, invece – ha spiegato Davide Devenuto – sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese (ridendo, ndr). Io lo farei fondamentalmente per legalizzare l'unione e per Diego. Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata e il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene. Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei".









Insomma staremo a vedere se e in che modo si celebrerà questo matrimonio. Intanto, però, anche sul tradimento Davide e Serena la pensano in modo diverso. Se Serena sarebbe disposta a perdonare una simile mancanza di rispetto per salvare il loro amore, Davide è più drastico: “Non credo che le darei un’altra opportunità. Penso che ci starei malissimo. Preferisco non pensare a questa eventualità. Secondo me, non è solo una questione di gelosia, lo vedrei come un tradimento della fiducia ed è difficile da recuperare”.

