Grave lutto per l’attrice Laura Chiatti. Ad annunciare una perdita dolorosissima è stata la diretta interessata, che ha deciso di affidare il suo pensiero sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato anche un’immagine della persona scomparsa e nelle sue parole si può intuire quanto bene gli volesse. Dopo la tragica morte della nonna di Stefano De Martino, deceduta il 5 febbraio in seguito ad una caduta in casa, un altro personaggio famoso è dunque colpito da un decesso molto straziante.

Soltanto alcuni giorni fa Laura Chiatti e la sua dolce metà Marco Bocci avevano fatto vedere l’adorato figlio Enea. In occasione del sesto compleanno, lei aveva scritto: “Ti amo perché la furia del desiderio di averti portò magia al mio ventre che fu da subito scelto come posto più sicuro dove crescere. Non esistono furori, né primavere che eguaglino ciò che sei mio dono divino. Che tu possa fremere d’amore e gridare di gioia e voce piena, lungo tutto il cammino della tua esistenza”. (Continua dopo la foto)















Sulla sua pagina ufficiale Instagram, Laura Chiatti ha salutato per l’ultima volta un suo caro amico di nome Fabrizio: “Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo arrivederci ci hai trovati tutti lì, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno”. (Continua dopo la foto)















L’attrice ha aggiunto: “Ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarti che la vita è bella. Ora però aiutaci, aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio, ciao amico mio”. In pochissimo tempo ha ricevuto un affetto incredibile, infatti in tanti hanno messo mi piace al suo post e le hanno fatto le condoglianze. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Questi sono stati i commenti più significativi dei follower di Laura Chiatti: “Non ci riesco a credere, ciao Fabrizio”, “Mi dispiace tantissimo”, “Mi dispiace molto”, “Un grande amico”, “Condoglianze”, “Grande persona, energica e genuina”. Altri hanno voluto aggiungere: “Un’anima bella e semplice, illuminata dalla luce”, “Che dolore fortissimo ci hai provocato”.

“La picchia, la riempie di botte”. Alda D’Eusanio contro il marito della cantante italiana. Il GF Vip chiude ma ormai è troppo tardi