“Viene a casa mia ogni 15 giorni e dorme con me”. Fabrizio Corona lo confessa apertamente

Sono state tante le smentite nel corso di questi mesi eppure pare che per Fabrizio Corona sia arrivato il momento di dare a tutti la notizia ufficiale. Stando a quanto affermato da Corona, pare che il matrimonio con l’imprenditrice 47enne Pasqualina (Lia) Del Grosso si farà. Lei è un’imprenditrice a capo di un’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi, mentre su Fabrizio Corona si sa già abbastanza.

I due sono tornati sotto la luce dei riflettori, dopo svariate voci di corridoio che hanno spesso smentito tutto. A parlare è Fabrizio Corona durante un’intervista rilasciata per il settimanale Tutto. Pasqualina Del Grosso, chiamata da tutti Lia. Si tratta di una donna di 50 anni, originaria di Verona, titolare di una società di eventi e pubbliche relazioni. Attualmente svolge il lavoro di general manager e amministratrice unica alla ‘Luxury Events Ldg’, un’agenzia che organizza eventi.Fabrizio aveva prontamente smentito i pettegolezzi che lo avrebbero visto al fianco della 47enne: “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”, aveva parlato così sulle pagine di Oggi. (Continua a leggere dopo la foto)















Prima di Lia c’era Asia Argento. La figlia di Dario ha avuto un flirt con l’ex re dei paparazzi. “La mia storia con Asia Argento non era organizzata – aveva detto Corona – ma è stata strumentalizzata successivamente per rilanciare i personaggi”. “Quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore – aveva raccontato Asia a Chi – Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L’ho messo in conto, ma perde lui”. Poi un riferimento a ciò che sembra, ma non è: “Dall’esterno è facile pensare ‘tanto sono ricchi e famosi’, ma io ho perso un lavoro. Mantengo da sola due figli, pago un mutuo, sto vivendo un periodo di insicurezza finanziaria. Non riesco a non pensare che dietro ci sia un ‘movimento’ contro di me che viene da lontano. Sky? Non ce l’ho con loro. Il mio sogno? Lavorare con Maria De Filippi”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ci siamo ritrovati. Siamo amici”, ha confessato invece Fabrizio Corona a Novella2000 a proposito del rapporto ritrovato con Asia Argento. “Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”. Non ci sarebbe, però, una definizione in grado di inquadrare il loro rapporto: Detesto il termine trombamici, come dicono i più, quel termine indica due persone […] che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme pur di appagare l’istinto”.

“Non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi 50 anni […] accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento”.