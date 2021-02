Per Stefano De Martino era un momento indubbiamente molto felice dal punto di vista professionale, dopo l’apparizione nella fiction di Elena Sofia Ricci ‘Che Dio ci aiuti 6’ e dopo il grande successo riscosso da ‘Stasera tutto è possibile’. Invece a livello personale è stato colpito da una notizia tremenda. Un lutto dolorosissimo per il ballerino e conduttore televisivo, che ha perso una delle più importanti figure di riferimento della sua vita. Una vera e propria mazzata per l’uomo.

Di lei ne aveva sempre parlato bene, infatti non solo la nominava spesso ma l'aveva anche fatta apparire durante un recente appuntamento televisivo. Per Stefano De Martino un dolore insopportabile, profondo. Ovviamente, appresa la notizia, i fan gli manifesteranno tutto il supporto possibile e nel loro piccolo proveranno a tirargli un po' su il morale. Un inizio 2021 dunque segnato da questa perdita gravissima, che inevitabilmente gli segnerà in modo indelebile la sua esistenza.















A perdere la vita è stata la sua adorata nonna Elisa, deceduta ad 85 anni. In più occasioni Stefano De Martino si era soffermato su di lei, infatti era comparsa nel documentario televisivo, trasmesso dal canale Real Time, nel quale aveva ripercorso tutti i periodi della sua vita. Anche sui social network aveva spesso immortalato la donna, a testimonianza del fatto che la amava alla follia. Al momento non ha rilasciato ancora dichiarazioni, ma sicuramente sarà pervaso da un dolore straziante.















Secondo quanto riferito da alcuni organi di stampa, la signora Elisa sarebbe morta in seguito ad un incidente in casa. Sarebbe infatti caduta per terra e l'impatto non le avrebbe lasciato scampo. Nonostante i soccorsi, per la nonna di Stefano De Martino non è stato possibile fare nulla se non constatare il suo decesso. Anche durante una sua ospitata al programma 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, lui si era soffermato sull'anziana donna con un aneddoto davvero scherzoso.









Stefano De Martino, parlando della nonna, disse a Fazio: “Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ e io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua”. Adesso i suoi follower si aspettano una sua dichiarazione sui social network per potersi stringere ancora di più attorno al suo dolore davvero fortissimo. Un lutto difficile da sopportare.

