Sono sempre stati molto attivi sui rispettivi profili social, per questo il loro silenzio degli ultimi giorni sta creando un turbinio di voci difficile da controllare. Parliamo dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini e della modella ceca Ivana Mrazova. Quest’ultima, appena pochi giorni fa, aveva fatto letteralmente esplodere il web condividendo uno scatto estivo mozzafiato in cui compariva in costume a bordo piscina.

E aveva commentato: “Throwback to my summer ☀️ Sfogliando la galleria, ho trovato questa foto dell’estate. Chiudo gli occhi e mi vedo lì.. al calduccio e bella abbronzata 😊 Poi però gli apro, vedo grigio di Milano e sono in tuta 🤣🤣”. “Così o in tuta sei sempre uno schianto” le aveva risposto un ammiratore, e tanti altri commenti dello stesso tenore erano apparsi sotto alla foto. E sono numerosi, ovviamente, anche gli scatti in cui Luca e Ivana si mostrano insieme, ma da un po’ di tempo i post di questo tipo scarseggiano. E i fan si chiedono cosa stia succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è già chi parla apertamente di crisi, o addirittura di una vera e propria rottura, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. E, oltre all’indizio delle foto che latitano, ce ne sarebbero anche altri. Ad esempio, qualche settimana fa Luca e Ivana hanno partecipato alla trasmissione web Casa Chi, poi la loro partecipazione si è interrotta. Perché? Qualche giorno, inoltre, tra le stories di Instagram Ivana ha postato un’immagine piuttosto enigmatica, un calendario con data 4 febbraio 2021 e poi la frase: “Le scuse non servono a nulla se gli atteggiamenti rimangono sempre gli stessi”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma non è finita. Sia a Luca Onestini che ad Ivana Mrazova i follower hanno chiesto cosa ci fosse di vero sulle voci di separazione che si stanno rincorrendo. Ebbene nessuno dei due ha risposto nulla. Un comportamento sicuramente molto strano, visto che in passato, di fronte ai rumors su una possibile crisi, entrambi avevano sempre smentito in modo chiaro e inequivocabile. Dunque perché stavolta il loro atteggiamento è cambiato? (Continua a leggere dopo la foto)









Era il 2017 quando Luca e Ivana si conobbero al Grande Fratello Vip 2. Nonostante Luca si fosse presentato come impegnato con Soleil Sorge, sua scelta a Uomini e Donne. La loro storia, infatti, finì proprio mentre Luca si trovava nella Casa. Subito dopo Onestini trovò conforto tra le braccia della modella ceca. In realtà la storia vera e propria tra loro due iniziò dopo la fine del reality. Dal dicembre 2017, dunque, Luca e Ivana non si sono più lasciati. Ora però nessuno smentisce le voci di una crisi tra loro.

