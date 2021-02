Elisabetta Gregoraci, occhi puntati sulla mantella (extra lusso). Tutte la vogliono, ma il prezzo è impossibile

Elisabetta Gregoraci, la reginetta del gossip è sempre lei. Un nome che il pubblico italiano fa fatica a dimenticare, anche per merito dell’ex gieffina. Nelle ultime ore la conduttrice e showgirl si è lanciata in alcuni commenti rivolti ai suoi ex inquilini della casa del GF Vip, ma non solo. Infatti è stata anche la protagonista di un memorabile scherzo messo a punto per lei da Le Iene. Eppure, non è fatta cogliere di sorpresa.

Sembra averne davvero per tutti. Elisabetta Gregoraci è un treno in corsa che non vuole dare cenno di rallentare. Cascate di commenti per i compagni di avventura dentro la casa più spiata d'Italia, senza sconti per nessuno. Prima Enock, poi Francesco Oppini e per finire non poteva mancare all'appello anche Pierpaolo Pretelli. Ma cosa è accaduto per sollevare quel polverone?















L'ex gieffina ha fornito una spiegazione più che esaustiva. Infatti sarebbe caduta nella trappola di uno scherzo da parte de Le Iene, una piccola anticipazione donata al pubblico italiano che nelle prossime settimane avrà modo di capirci meglio. Ma prima, molto prima di cadere 'vittima' dello scherzo, la mattinata stava promettendo per il meglio. Elisabetta Gregoraci era felicemente in compagnia della sorella Marzia.















Il look sfoggiato da EliGreg era come sempre curato in ogni dettaglio e di questo si ha prova sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso le foto in cui non solo appare splendida, ma anche trendy. Il capo extra-lusso in stile total black e maxi anfibi ha fatto girare la teste a molti, mentre le fan hanno potuto prendere appunti su quello che con ogni probabilità può diventare un vero e proprio must primaverile.









EliGreg anche nella vita quotidiana non si fa mai trovare impreparata e con il suo maglioncino scollato e aderente abbinato a degli shorts di pelle a vita alta firmati Philosophy di Lorenzo Serafini ha superato se stessa. Ma non solo, perchè al vestiario dal valore pari a 373 euro, EliGreg ha abbinato anche la cintura Gucci decorata con una maxi fibbia con l’iconica doppia G, dal valore di 790 euro, e gli immancabili e sexy collant velati. Tutto completato con gli anfibi al ginocchio di Aquazzura, da 995 euro e come se non bastasse, anche la cappa a mò di soprabito di Gucci. Altri 1.980 euro. Il totale? Quasi 4mila euro. Non male per un semplice pranzo dalla sorella.

