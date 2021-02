Erano già stati beccati in altre occasioni, ma adesso non ci sono più dubbi: Can Yaman e Diletta Leotta sono ufficialmente una coppia. A rendere tutto trasparente è stato l’attore turco, che ha pubblicato la prima foto di coppia sul suo profilo Instagram. Ma a far discutere è stata anche una decisione dell’uomo, che ha fatto innervosire tutti. Le voci sulla formazione di questa coppia vip erano nell’aria da settimane e un po’ di tempo fa il protagonista di ‘Daydreamer’ aveva polemizzato con gli utenti.

Nel momento in cui alcuni avevano sollevato critiche su di loro, Can Yaman aveva scritto: "Sono fatti miei. Punto". In tanti infatti li hanno accusati di aver messo in piedi questa relazione esclusivamente per motivazioni di natura economica. Dunque, stando ai maliziosi non ci sarebbe realmente del sentimento alla base del loro rapporto. Anche il giornalista Alberto Dandolo, senza troppi giri di parole, aveva definito la coppia legata da "legami d'affari". Ora lo scatto che fuga le perplessità.















Can Yaman, commentando il post in compagnia di Diletta Leotta, ha scritto nella didascalia: "Coppia pericolosa". Ha deciso di taggare la giornalista sportiva, diventata ormai a tutti gli effetti la sua fidanzata. Subito dopo la pubblicazione di questa istantanea, in particolare le fan del turco hanno manifestato tutta la loro delusione. Non sono infatti soddisfatte di questo rapporto amoroso iniziato da Can. Ma dopo aver letto i primi pareri, lui ha preso una decisione molto netta.















Can Yaman ha infatti deciso di impedire ai follower di scrivere commenti sotto il suo post. Ma alcuni utenti erano riusciti a scrivere precedentemente: "Non ti posso vedere con lei", "Nemmeno io. Tutte tranne lei", "Lei è una donna fortunata". L'attore non ha però accettato assolutamente quelle contestazioni ed ha zittito tutti. Questa sua scelta avrà indubbiamente degli strascichi, infatti i fan saranno rimasti molto insoddisfatti di quanto avvenuto. Intanto loro si godono il momento.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Un uomo, che ha voluto restare anonimo, aveva spiegato che la conduttrice di Dazn e la star di Daydreamer si sono conosciuti sui social e poi hanno deciso di incontrarsi durante il soggiorno romano dell’attore. Secondo le dichiarazioni di questa persona vicina al turco Can Yaman e Diletta Leott: “Sono molto coinvolti”. Dunque ormai sembrava già tutto fatto da tempo.

