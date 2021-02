Il rapporto tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng si è interrotto definitivamente da alcuni mesi. Purtroppo si è arrivati al divorzio, per la tristezza di migliaia di fan che adoravano la coppia. Alcuni giorni fa i follower della showgirl si sono stropicciati gli occhi grazie ad uno shooting meraviglioso. Nel servizio fotografico in questione ha messo in evidenza tutto lo splendore del suo corpo. Nonostante gli anni passino anche per lei, la sua bellezza resta sempre identica, intatta nel tempo.

In particolare, a mandare in estasi è stato il suo lato B, considerato perfetto e da 10 e lode da numerosi suoi seguaci. Adesso su Melissa Satta è invece uscita una notizia bomba riguardante ancora la sua vita sentimentale. A quanto pare Boateng è stato messo alle spalle in maniera totale. Infatti, il suo cuore si starebbe già per impegnare con un altro uomo. Quest’ultimo non sarebbe affatto un volto sconosciuto. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è stato svelato sul suo conto. (Continua dopo la foto)















Lei e il calciatore hanno provato in tutti i modi a ricucire i rapporti. Nonostante la buona volontà da parte di entrambi, ormai i caratteri erano diventati incompatibili e la scelta migliore è stata quella di separarsi. Attualmente si sta godendo tantissimo l’adorato figlio Maddox di sei anni, ma a quanto pare avrebbe anche trovato spazio per conoscere un altro uomo. A riferire tutto è stato il settimanale ‘Oggi’ e in particolare il giornalista Alberto Dandolo. E c’entra ancora il calcio. (Continua dopo la foto)















A proposito della sfera intima di Melissa Satta, ‘Oggi’ ha scritto: “Nei giorni scorsi l’ex velina ha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?”. Allo stato attuale non è stato rivelato il nome di questo calciatore, ma paparazzi e giornalisti sono già all’opera per cercare di beccarla in flagranza. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda lo shooting di alcuni giorni fa, Melissa Satta aveva letto i seguenti commenti dei fan: “Fai un baffo a Beyoncé, vorrei allenarmi con te”, “Sei meravigliosa”, “Mamma mia che bellezza”, “In assoluto la più bella di tutte”, “Il mio cuore è in arresto”. Altri ancora hanno aggiunto: “Non ho parole per descrivere tutto questo”, “Pazzesca”, “Io non posso smettere di adorarti, sei veramente illegale”.

“È nata Nina”: il primo fiocco rosa e la prima foto in 3 per la coppia vip