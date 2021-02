“È nata Nina”: il primo fiocco rosa e la prima foto in 3 per la coppia vip

Genitori per la prima volta: è nata Nina. Un fiocco rosa, dunque, sulla porta del calciatore, che insieme alla neo mamma ha dato il lieto annuncio tramite Instagram con una bellissima foto di famiglia. Lui, la compagna e la loro primogenita, nata da poche ore. “Nina, benvenuta nelle nostre vite amore nostro”, ha scritto lei, Agustina Gandolfo sul proprio profilo immortalando il primo abbraccio dei tre.

"Grazie Agustina per avermi dato questa gioia immensa", la didascalia con cui gli ha fatto eco il neo papà, Lautaro Martinez. Nina, che è nata a Milano, è la prima figlia dell'attaccante dell'Inter e la modella a cui sono arrivati subito tantissimi auguri e felicitazioni. Da colleghi ed ex compagni di squadra di lui, ma anche amiche e "wags" interiste.















Come Paula Zanetti, Enza D'Ambrosio, le dolci metà di Hakimi, Barella, de Vrij e dalla "ex" nerazzurra Wanda Icardi. Tra i primi a fare gli auguri a Lautaro per la nascita della sua bambina Romelu, che ha inviato una "cascata" di cuoricini al compagno. Ma tra i numerosi messaggi spicca anche quello del suo ex capitano, Mauro Icardi.















Come riporta il sito di Sky Sport, il numero 10 neroazzurro è insieme alla modella e influencer dal 2018 e lei aveva aspettato il fischio finale di Inter-Bayer Leverkusen, con i nerazzurri qualificati a una semifinale europea dopo 10 anni dall'ultima volta, dai tempi del Triplete, per dare la notizia più bella. Ha postato una foto della coppia con la loro inseparabile cagnolina e uno scatto dell'ecografia.









“Ti amo vita mia, sono l’uomo più felice del mondo!”, era stata la reazione di Lautaro. Quella invece avuta alla notizia che sarebbe diventato papà l’ha raccontata la stessa Agustina: “Sono tornata a casa piangendo e Lautaro mi ha consolato. Poi si è seduto sul divano e ci è rimasto per due giorni… non è stato molto romantico”, ha rivelato la bellissima influencer con l’emoji della risata.

