“Non è così!”. Walter Zenga, ora parla la moglie. Cosa svela sui figli Andrea e Nicolò

Sono giorni che non si fa altro che parlare del rapporto tra Andrea Zenga e suo padre Walter, noto ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Il modello, subito dopo aver varcato la soglia della casa del Grande Fratello Vip, aveva subito rivelato che erano anni che non aveva alcun tipo di contatto con il padre. E, dopo che in molti si erano fatti un quadro della situazione soltanto in base alle dichiarazioni di Andrea, ecco che qualche giorno fa c’è stato l’atteso faccia a faccia.

Un confronto che ha mostrato tutti i problemi che esistono tra padre e figlio. E un confronto che ha lasciato numerosi strascichi. Walter Zenga ha addirittura svelato di aver subito minacce di morte dopo che il figlio Andrea ne ha parlato in termini non proprio lusinghieri. Certo lo stesso Walter ha ammesso di aver sbagliato ma ha anche detto di non essere stato il solo. Adesso, sull’intera vicenda, dice la sua anche la moglie di Walter, Raluca Rebedea, che ha rotto il silenzio sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. (Continua a leggere dopo la foto)















Raluca Rebedea ha difeso così, a spada tratta, il suo Walter: “Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà…”. Una bella frecciata velenosa all’indirizzo anche di Andrea, nato dalla relazione di Zenga con Roberta Termali. Insomma l’immagine di Walter come di un cattivo padre non sarebbe corretta, almeno a sentire sua moglie Raluca: “Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il duro confronto tra Andrea Zenga e suo padre Walter si arricchisce dunque di nuove rivelazioni. Raluca Rebedea, moglie di Walter, ha poi aggiunto interessanti retroscena sulla vicenda. Raluca afferma, infatti, che Zenga ha provato in numerose circostanze di mettersi in contatto con i suoi figli Andrea e Nicolò, invitandoli ovunque si trovassero. Ma i suoi inviti sarebbero sempre stati rifiutati: “Trovava di fronte a sè un muro di silenzio”. (Continua a leggere dopo la foto)









In particolare Raluca Rebedea ha spiegato al settimanale che il comportamento dei due figli sarebbe stato ben diverso. Nicolò, infatti, sarebbe andato a trovarli sia in Serbia che in Romania e avrebbe pure partecipato al matrimonio. Invece Andrea del GF Vip non avrebbe mai accolto nessun invito. La porta, però, resta sempre aperta, nonostante tutto: “Lui non è mai venuto, ma l’invito è sempre stato aperto e lo è tuttora” le parole della moglie di Walter Zenga.

“A un certo punto…”. GF Vip, il dolore di Andrea Zenga. È successo durante il confronto col padre Walter