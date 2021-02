Mara Venier a 360 gradi, tra decisioni sul proprio futuro professionale e aneddoti sulla propria vita sentimentale. Già da tempo si vocifera di un suo addio a Domenica In, programma che l’ha vista alla conduzione per diverse edizioni. Ed è sempre stato un successo, tanto che la stessa Mara è stata richiamata alla guida dopo l’esperienza di alcuni anni fa. Insomma la 70enne conduttrice veneziana è una garanzia.

E in caso di addio al programma chi la sostituirà avrà il suo bel da fare per non farla rimpiangere. Zia Mara, in realtà, non ha ancora né confermato né smentito le voci del suo addio, ma non è un mistero che voglia dedicare più tempo alla famiglia e al marito Nicola Carraro, sposato nel giugno del 2006. Così come vorrebbe trascorrere più tempo con il nipote Iaio, di 3 anni. E nel corso di una lunga intervista al settimanale 'Nuovo' Mara Venier ha finalmente dato una risposta sull'argomento.















Mara Venier ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo ventilato addio a Domenica In: "Non ho ancora scelto, in tutta sincerità. Renzo Arbore ha sempre detto che un personaggio debba farsi da parte quando è all'apice della sua popolarità". Ed effettivamente è proprio questa la situazione che sta vivendo alla guida della trasmissione, tutto va a gonfie vele. D'altra parte per Mara sembrano siano all'orizzonte anche altre esperienze, come una collaborazione cinematografica con Ferzan Ozpetek.















Per Mara Venier non si può certo parlare di una novità, visto che già in passato ha preso parte a diversi film come protagonista, in particolare negli anni '70. A questo riguardo, però, Mara ha affermato: "Ma no, questo non corrisponde al vero". Sul suo prossimo futuro, inoltre, l'amata conduttrice confida: "Sceglierò in base a dove mi porterà il cuore". Poi arriva il curioso aneddoto su un'attrazione particolare per un altro volto molto noto…









Dopo aver risposto sul suo ipotetico addio a Domenica In e aver ammesso di essere molto amica di Ferzan Ozpetek, con cui comunque non ci sarebbe una collaborazione in vista, ecco il retroscena che riguarda il noto e amatissimo cantante Massimo Ranieri: “Da giovani ci piacevamo reciprocamente, c’era attrazione ma avevamo già dei compagni ai tempi. Peccato perché io ero presa bene da lui”.

