Al Festival di Sanremo 2021 ci sarà come concorrente in gara Orietta Berti. La grande cantante italiana avrà la possibilità di mettersi ancora in mostra nella kermesse musicale più importante in Italia. Nonostante le difficoltà del caso, dovute alla pandemia, l’artista ha tanta voglia di ben figurare e di divertirsi. Non può ovviamente che ringraziare Amadeus per l’opportunità concessale. Ora ha deciso di confidare i suoi pensieri al settimanale ‘Oggi’ e qui ha toccato anche un tema delicato.

Soffermandosi sul tema Sanremo, Orietta Berti ha detto la sua sulla mancanza del pubblico in platea: “Niente pubblico? Siamo professionisti, ci adattiamo a qualsiasi esigenza. Vorrà dire che mi farò emozionare dall’orchestra. Per la prima volta dovremo arrivare in teatro già vestiti e truccati. Ci vorranno abiti che non si stropiccino in auto. Lo chiffon pesante è l’ideale. Il mio stylist è Nicolò Cerioni, lo stesso di Achille Lauro e dei Maneskin”. Poi il racconto struggente e intimo. (Continua dopo la foto)















Ha comunque concluso su Sanremo: “Prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Poi però ricordiamoci che il Festival dà lavoro, direttamente e indirettamente, a tantissime persone. E con la pandemia in corso le persone hanno bisogno anche di spensieratezza”. Orietta Berti si è poi concentrata sul marito Osvaldo, che ha vissuto un incubo a causa del coronavirus: “Ha sofferto di più lui, ha perso 16 chili. Abbiamo preferito farci curare a casa, febbre e una tosse tremenda”. (Continua dopo la foto)















Orietta Berti ha proseguito: “Sembrava non passare mai. Esco per lavoro, con tutte le precauzioni. Per il resto sto chiusa in casa, non vado a fare la spesa”. Ha poi ammesso che la presenza del coniuge Osvaldo è stata sempre molto importante: “Lui è stato fondamentale, mi ha fatto da commercialista, da manager e da autista”. Fortunatamente comunque il peggio è ormai stato messo alle spalle e anche lei è guarita del tutto. Può adesso concentrarsi verso l’approdo al Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto)









Recentemente, durante il suo ritorno a Verissimo Orietta Berti aveva parlato del coronavirus e delle condizioni di salute del marito, anche lui colpito dal Covid. “Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”. La cantante aveva parlato anche della proposta arrivata dal direttore artistico di Sanremo, Amadeus, che l’aveva resa felice.

Dayane Mello, distrutta, rompe il silenzio sul fratello Lucas: “L’ho sentito prima del GF Vip…”