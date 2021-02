Elisabetta Gregoraci è sempre più amata e seguita. Nonostante sia uscita dal GFV Vip a inizio dicembre, continua a essere grande protagonista nelle dirette del reality. Intanto per la non-storia avuta con Pierpaolo Pretelli, che da settimane è legato a Giulia Salemi, e poi per i suoi look pazzeschi. Che fosse un’appassionata di moda e di pezzi firmati si era capito abbondantemente nella Casa.

Ogni suo capo, accessori inclusi, è stato passato allo scanner dagli esperti e anche adesso che è fuori dal reality di Alfonso Signorini la musica non è cambiata. Non c’è puntata in cui si sappia subito il marchio e il prezzo dei suoi look, che spesso la stessa Eli svela in anteprima ai follower di Instagram. (Continua dopo la foto)















Ma non solo abiti, scarpe e gioielli. La curiosità dei fan è andata anche oltre e dopo la strepitosa casa di Montecarlo, Elisabetta Gregoraci ha voluto far vedere anche quella di Roma, dove probabilmente si appoggia anche quando è impegnata nelle dirette del GF Vip. E così, nelle ultime ore, Eli ha dato il buongiorno a tutti i suoi fan dalla sua abitazione romana. (Continua dopo la foto)















La conduttrice e showgirl calabrese ha postato su Instagram delle foto in cui possiamo vedere alcuni interni della casa che ha nella Capitale. Nella prima immagine ecco il salotto, che è pieno di cornici con all’interno scatti che la immortalano da sola, con il figlio e con i suoi affetti più cari. Ne è pieno il tavolo, ma anche le mensole in fondo alla stanza, tutto intorno alla tv. (Continua dopo le foto)











Nella seconda fotografia, invece, ecco Eli che si immortala davanti a degli specchi, vestita e pronta per affrontare la giornata, mentre sullo sfondo riecco il salotto ma da un’altra prospettiva. Si notano infatti due grandi vetrate. un bel divano bianco e il tavolo sul quale sono disposti vari oggetti. Beh, non ha nulla a che invidiare alla lussuosissima casa di Montecarlo che spesso la Gregoraci mostra tra le Storie.

