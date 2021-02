“Un terribile incidente”. GF Vip, il lutto di Dayane Mello: chi era il fratello Lucas, morto a soli 27 anni

Terribile lutto per Dayane Mello, la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lucas Mello, il fratello della showgirl brasiliana, è morto a 27 anni. A dare la notizia l’altro fratello di Dayane: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto Juliano – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Questo il messaggio postato su Instagram. Sul profilo Instagram di Dayane è apparso questo post: "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l'affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff".















Gli account ufficiali del Grande Fratello Vip hanno annunciato: "Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di "Grande Fratello Vip" per motivi familiari". Dopo aver appreso la terribile notizia, la Mello ha deciso di rientrare in casa: "Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l'abbraccio delle persone che le vogliono bene. #GFVIP", si legge sull'account del reality show di Alfonso Signorini.















Sul quotidiano brasiliano Globo.com è uscito un articolo con i dettagli sulla morte del fratello Lucas Mello, che sarebbe deceduto in un incidente stradale durante la notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina. Lucas Mello aveva 27 anni, era il fratello più piccolo di Dayane. Nato come la modella a Jonville nello stato di Santa Caterina in Brasile, il giovane è morto a causa di un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì 2 e mercoledì 3 febbraio sulla BR-470, a Lontras, nella Valle dell'Itajaí. Dayane era molto legata a Lucas come al resto dei suoi fratelli.









Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2021

Tutti e quattro avevano un tatuaggio uguale, una scritta giapponese, gli uomini sul braccio e la Mello dietro la schiena. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano NDMais, L’auto guidata da Lucas Mello avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con camion. L’impatto è stato devastante e il giovane sarebbe morto sul colpo.

