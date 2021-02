Francesca Fioretti, il nuovo fidanzato a 3 anni dalla morte di Davide Astori

Francesca Fioretti, il suo cuore torna a battere. Una dolorosa perdita nella vita della Fioretti che circa tre anni fa ha perso il marito, Davide Astori, che l’ha anche resa mamma di una splendida figlia. Ma di recente il settimanale Chi ha diffuso le foto di un nuovo amore, nato con Aleksandar Kolarov, maglia neroazzurra, che da pochi mesi, ovvero da settembre, vive a Milano.

Una relazione confermata dalle foto pubblicate sul settimanale mostrano chiaramente che nella vita della modella, torna e risplendere l'amore. Il terzino dell'Inter, 36 anni, originario della Serbia, ha alle spalle anche un matrimonio dal quale ha avuto due figli: Una e Nikola, che pare sia arrivato al capolinea in seguito alle presunte e continue relazioni extra coniugali.















E per quanto riguarda la Fioretti e la scomparsa di Davide, l'attrice e modella si era così espressa di recente: "In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l'onestà e la pulizia che Davide ha dimostrato fuori e dentro il campo avrebbero portato a risposte altrettanto oneste e pulite. È ancora così, ho ancora fiducia che accada".















Con la scomparsa di Davide, Francesca ha detto addio anche alla città di Firenze per iniziare un nuovo capitolo di vita, ma anche sentimentale. Ma quel dolore per l'improvvisa morte di Davide, colpito da un arresto cardiaco, rappresenta per la Fioretti un tasto ancora dolente. Secondo l'attrice: "Se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più, un'ora in più o la sua vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata che lui meritasse di averla e che tutto ciò che l'ha ostacolata debba in caso venire alla luce. Per lui e per evitare che succeda di nuovo".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti)

Ma questo non ostacola la possibilità di riaprire il cuore all’amore. La relazione con l’interista non sembra essere nata da pochi giorni. Infatti le foto mostrano che i due si scambiano dimostrazioni di affetto e baci proprio come accade tra chi ha ormai raggiunto un’ottima intimità. Sarà un amore duraturo, soprattutto per il calciatore? Forse è ancora presto pensare a questo, ma in molti sperano che il sorriso della Fioretti possa tornare a farsi vedere più spesso.

