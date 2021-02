Primo compleanno da mamma per Sharon Fonseca, la compagna di Gianluca Vacchi che lo ha reso padre della piccola Blu Jerusalema. Palloncini rosa, dolci, torte e tanto amore per festeggiare la modella, che il 31 gennaio ha compiuto 26 anni. Gianluca Vacchi ha pensato a tutto per dedicarle una giornata davvero indimenticabile e non poteva mancare la piccola nata dal loro amore.

La coppia sta vivendo un periodo magico e per loro il 2020 non sarà solo un brutto ricordo come la maggior parte della gente. Per loro è anche l’anno di nascita della loro primogenita, quindi un anno speciale nonostante le difficoltà. La piccola è venuta al mondo a fine ottobre e a distanza di un paio di mesi circa la coppia ha posato per un servizio fotografico, mostrando per la prima volta la figlia, spiegando anche che la bimba è nata con una malformazione al palato e per questo motivo dovrà essere operata.

I due hanno deciso di sensibilizzare le persone su questo tema e per aiutare le associazioni che supportano le famiglie che affrontano lo stesso problema, la palatoschisi, una malformazione congenita che colpisce il palato molle e il palato duro. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma ora è tempo di festeggiare e come sempre i due hanno condiviso tutto sui social, con foto, Instagram stories e mostrando le nuove foto di Blue Jerusalema. Sharon posta orgogliosa le immagini della festa casalinga insieme alla bimba e al suo compagno. Gianluca Vacchi ha pensato a tutto e per la sua Sharon ha fatto realizzare ben due torte, una con la frutta a forma di 26 e un’altra molto elegante sormontata da una corona. Per la Fonseca è arrivato anche un regalo da oltreoceano. La sua famiglia vive a Miami e le ha inviato un pacchetto con dentro tantissime foto che ripercorrono tutta la sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)















“Auguri amore mio”, ha scritto Gianluca Vacchi condividendo una foto in cui abbraccia Sharon. “Tre anni e 10 giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e non sapevo ancora quale benedizione Dio mi avesse mandato quel giorno. Oggi abbiamo Blu Jerusalema, e nella nostra famiglia l’amore continua a crescere ogni giorno. Ti amo mia regina, più di ieri ma meno di domani”, ha concluso l’imprenditore, che grazie all’amore di Sharon ora pensa anche al matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)









“Anche se mi sento già sposato con Sharon – ha dichiarato in un’intervista al magazine Hola – vorrei che mia figlia crescesse in una famiglia tradizionale. Un giorno mi presenterò con un anello e le dirò: Sharon, mi vuoi sposare adesso? D’altra parte, mi piacerebbe aspettare che Blu sia un po’ più grande in modo che possa ricordare il matrimonio dei suoi genitori”.

