Negli ultimi giorni abbiamo parlato spesso della gravidanza di Belen Rodriguez. Siamo ancora in attesa della conferma, anche se gli indizi sono davvero numerosi. L’ultimo di questi è arrivato da un video in cui Belen e il fidanzato Antonino Spinalbanese camminano insieme e l’hair stylist sembra voler gridare qualcosa ma viene bloccato dalla showgirl argentina. Intanto Belen condivide sui suoi profili momenti di serena spensieratezza col suo compagno.

Lunedì primo febbraio è stato il compleanno di Antonino, che ha compiuto 26 anni. Per l’occasione Belen ha condiviso diverse stories su Instagram in cui fa rivivere ai follower la festa che si è svolta in famiglia con diversi inviati tra cui la sorella Cecilia. E proprio mentre si svolgono i festeggiamenti Belen fa una richiesta particolare al suo compagno, mentre quest’ultimo si trova vicino ad una persona per lui speciale. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante il coro di compleanno dedicato ad Antonino Spinalbanese, Belen coglie l’occasione per presentare ai follower la suocera e invita il fidanzato a baciarla: “Dai un bacio a mamma” lo esorta. Insomma tutto pare andare nel verso giusto: che ci sia l’amore tra Belen e Antonino è ormai cosa certa e adesso la loro storia è ufficialmente accolta positivamente anche dalle rispettive famiglie. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma Belen Rodriguez ha fatto una dedica ancora più speciale al fidanzato Antonino Spinalbanese nel giorno del suo compleanno. Il messaggio contenuto nel post è romanticissimo: “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

E Belen Rodriguez conclude così il lungo messaggio dedicato al fidanzato Antonino Spinalbanese nel giorno del suo compleanno: “E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade. Tua… Belen #auguri !!!!!! #felizcumpleanos”.

