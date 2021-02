Mamma per la prima volta! L’attrice, 28 anni, ha dato alla luce il suo primo figlio nelle scorse ore. A dare il lieto annuncio, però, non sono stati i neo genitori ma il sito di E! News, che ha avuto la spifferata da un amico della coppia. Coppia che per ora sta mantenendo privato questo bellissimo evento. Nessuna foto o annuncio sui loro social.

“Vanessa ha avuto il bambino e Michael è con lei. Sono entrambi entusiasti”, le parole della fonte raccolte dal magazine. Ma sul nome del bebè ancora nessun aggiornamento. Probabilmente la bella attrice tra i protagonisti di una delle serie tv più amate si starà concentrando su questi primi giorni da neo mamma. Si sa però che ha avuto una gravidanza molto serena, che le ha permesso di lavorare fino al nono mese. (Continua dopo la foto)















Vanessa Morgan ha anche ottenuto che la sua gravidanza venisse introdotta nella quinta stagione di Riverdale, dove interpreta il personaggio di Toni Topaz. Ora ha momentaneamente abbandonato il set della serie televisiva e non è dato da sapere quando riprenderà a recitare, ma in un recente post su Instagram ha ringraziato gli autori di Riverdale che le hanno dato la possibilità di restare nella serie nonostante la pancia che cresceva. (Continua dopo la foto)















Il bimbo è figlio Michael Kopech, il giocatore di baseball che la 28enne aveva sposato a gennaio 2020. La scorsa estate era arrivata però la notizia del divorzio, poco dopo l’annuncio di Vanessa Morgan di essere incinta. Qualcuno ha anche pensato che il bebè in arrivo non fosse dello sportivo ma Kopech ha poi seccamente smentito i pettegolezzi. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E! News (@enews)



Molto probabilmente tra i due c’è stata solo una crisi passeggera che ad oggi è stata abbondantemente superata. Come detto, però, i neo genitori hanno preferito tacere sull’argomento e non fornire troppe spiegazioni. Le attenzioni di Vanessa Morgan e Michael Kopech ora sono tutte concentrate per il primogenito, che è indubbiamente il coronamento di una grande storia d’amore che ha solo superato qualche ostacolo. Auguri!

“Cancellata”. Meghan Markle su tutte le furie dopo la scoperta ‘choc’. Cosa è successo a Buckingham Palace