Meghan Markle ha perso la pazienza. Quando la situazione sembrava potesse tornare alla normalità, visto che nelle ultime settimane si era parlato di possibili riavvicinamenti con la casa reale, è arrivata una notizia che ha colto tutti di sorpresa. La stessa moglie del principe Harry non si sarebbe mai aspettata uno smacco simile e, stando a fonti attendibili, avrebbe manifestato tutta la sua rabbia. Si tratterebbe di una sorta di vendetta di Buckhingham Palace dopo tutto quello che è successo.

E c’è anche di più, infatti negli ultimi giorni stanno aumentando notevolmente le voci che darebbero la coppia in profonda crisi. Crisi che sarebbe difficile da risolvere, infatti c’è chi ipotizza che possa essere annunciata la separazione e il successivo divorzio da un momento all’altro. Un periodo nero dunque per la duchessa di Sussex, che deve fare i conti con problemi molto importanti. Certo, ciò che è stato fatto alle sue spalle dalla famiglia reale non ha probabilmente precedenti. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto riferito dal tabloid ‘Daily Mail’, Meghan Markle ha perso la ragione perché Buchingham Palace ha rimosso il suo nome dal certificato di nascita del figlio Archie. Secondo quanto è stato comunicato, sarebbe presente soltanto la scritta “Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex’, ma sarebbe assente “Rachel Meghan”. Il tutto sarebbe avvenuto 30 giorni dopo la venuta alla luce del bimbo. A confermare tutto è stata proprio la portavoce della coniuge di Harry. (Continua dopo la foto)















La portavoce di Meghan Markle ha parlato infatti di vera e propria imposizione dall’alto: “Il cambio di nome sui documenti pubblici nel 2019 è stato voluto dal Palazzo, come confermato da documenti di alti funzionari della Corte. E non è stato richiesto né dalla Duchessa né dal Duca del Sussex”. E anche un’altra persona, l’ex segretario della regina Elisabetta, ha svelato: “Forse questa era parte iniziale del loro piano”. La situazione per la donna sarebbe veramente molto complicata. (Continua dopo la foto)









A proposito delle difficoltà di coppia, questo ha riferito a ‘Oggi’ il corrispondente da Londra: “Non si tratta solo di pettegolezzi. La notizia che popolerà i giornali sarà quella del divorzio tra la Markle e Harry. Il Principe tornerà a casa da solo, la sciando la ex moglie in America con il figlio – ha aggiunto -. Non sarà una scelta repentina, ma accadrà prima di quanto pensiamo”.

“Perché ero attaccato alla flebo”. Gabriel Garko rompe il silenzio dopo le foto in ospedale che hanno allarmato tutti