Ha fatto spaventare tantissimo Gabriel Garko nei giorni scorsi. L’attore si era infatti immortalato con una flebo al braccio ed aveva comunicato ai suoi follower di essere in ospedale, più precisamente su un lettino. Il video in questione era durato una manciata di secondi, ma tanto era bastato per allarmare l’intero popolo della rete. Visto l’incredibile clamore creatosi dopo quel filmato, lui ha voluto fare finalmente chiarezza ed ha spiegato i motivi del suo trasferimento nel nosocomio.

Aveva comunque anche scritto: “Va tutto bene” per evitare allarmismi ma senza spiegare il motivo per cui si trovava in ospedale. Qualcuno aveva pensato a qualche cura per eventuali strascichi del Covid ma il mistero rimane. Nonostante quella piccola rassicurazione, i follower non si sono accontentati ed hanno chiesto di saperne di più. Per questa ragione, attraverso un altro post pubblicato nelle Instagram stories, Gabriel Garko ha rotto di nuovo il silenzio ed ha riferito tutti i dettagli. (Continua dopo la foto)















Gabriel Garko è stato protagonista nei mesi scorsi anche al ‘Grande Fratello Vip’. Grazie alla presenza di Adua Del Vesco, che adesso si fa chiamare nuovamente Rosalinda Cannavò, ha avuto il coraggio di fare coming out. La storia d’amore con la gieffina era infatti tutt’altro che veritiera, visto che lui ha sempre avuto interesse nei confronti degli uomini. Tornando invece alle sue condizioni di salute, andiamo a vedere insieme cosa ha voluto scrivere a migliaia di fan. (Continua dopo la foto)















Gabriel Garko ha postato: “Volevo dirvi che sto benissimo, la flebo che ho fatto ieri era per un reintegro di liquidi…Un bacio a tutti e graziee”, corredato da cuori rossi. Quindi, nulla di allarmante per il popolare attore, che fortunatamente non ha avuto niente di particolarmente grave. Certo, un periodo non proprio positivo dopo la positività al coronavirus. I suoi sostenitori hanno tirato un sospiro di sollievo e sono rimasti molto felici di leggere un messaggio così tanto rassicurante. (Continua dopo la foto)









In passato aveva anche annunciato l’arrivo di un animale a quattro zampe: un bellissimo cane. Aveva confermato quindi di avere una grande passione nei confronti dei cani e aveva voluto manifestare tutta la sua felicità con i suoi innumerevoli ammiratori. Erano tutti convinti che anche il suo fidanzato avrebbe apprezzato moltissimo questa notizia. Ovviamente questo suo annuncio aveva fatto il giro della rete in pochi minuti.

