“Ci sposiamo”. Fiorella Mannoia, la notizia è ufficiale. Tra la cantante e il suo Carlo ben 26 anni di differenza

Fiorella Mannoia, la notizia rende felice tutti. La cantante spopola sul web e non solo per il suo ultimo successo televisivo che l’ha vista alla guida del timone del programma La Musica che gira intorno. Adesso Fiorella riempie le pagine della cronaca rosa. Lo scoop del settimanale DiPiù, dove in primo piano si mette in luce l’intenzione della cantante di proferire il fatidico ‘si’.

Avete capito bene, Fiorella Mannoia si sposa. Lo dimostrerebbero alcuni documenti ufficiali pubblicati dal settimanale. Insieme al suo Carlo Di Francesco, la cantante sarebbe finalmente pronta a compiere il grande passo. Tra di loro una storia d'amore che ha ormai raggiunto la bellezza di dieci anni trascorsi insieme: "Il matrimonio? Non l'ho mai ritenuto una priorità", affermava Fiorella fino a quel tempo fa.















"Per me le coppie devono stare insieme finché c'è amore. Io ho sempre pensato che l'amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l'altra persona. Forse il fatto di non sposarmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa", aveva raccontato sempre la Mannoia alle pagine del Corriere della Sera.















Ma chi è Carlo Di Francesco? L'uomo che ha saputo conquistare il cuore della cantante non poteva che essere un musicista, ma anche produttore e arrangiatore nonché ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra di loro la differenza di età, di quasi 26 anni, non è mai stato un problema: "Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni".









“Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, aveva affermato Fiorella, aggiungendo: “Tra noi due il più vecchio è proprio Carlo. Io sono molto più matta: lui è posato. Siamo complementari: è questo il segreto della nostra unione. Insieme condividiamo l’amore per la musica e la fotografia”. Ma prima di Carlo nella vita della cantante, anche Memmo Foresi e il compositore Piero Fabrizi. Insomma, la risposta ancora nella musica.

