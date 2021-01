La sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ è terminata da tempo, ma ancora oggi Guenda Goria fa parlare di sé. Il suo tifo sfrenato per la mamma Maria Teresa Ruta è evidente, infatti qualche settimana fa è intervenuta in diretta, incontrandola personalmente, per darle la carica giusta dopo che il genitore aveva avuto dei cedimenti improvvisi. Si era anche temuto potesse ritirarsi dal reality show, invece non è stato così e adesso la conduttrice televisiva può provare a raggiungere la finale.

La ragazza ha rilasciato in queste ore un’importante intervista al settimanale ‘DiPiù’ e qui Guenda Goria si è sbilanciata moltissimo su argomenti molto intimi. Non sempre ha voluto parlare di tutto questo, anche se necessariamente il tema era uscito fuori qualche tempo fa soprattutto quando era dentro la Casa, ma adesso l’ex gieffina ha vuotato il sacco. Ha fatto alcune rivelazioni riguardanti la sua famiglia, raccontando periodi molto tristi, vissuti da lei a causa dei due genitori. (Continua dopo la foto)















Per tantissimo tempo Maria Teresa Ruta e il padre Amedeo Goria non sono stati perdonati da Guenda Goria, la quale ha confessato al settimanale di gossip alcuni retroscena dolorosi. Mamma e papà hanno infatti finto di avere ancora una relazione, anche quando ormai si erano separati: “Mi sono sentita una stupida. Mi sono sentita ingannata dalla mia stessa famiglia. I bambini non andrebbero mai illusi”. Poi l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha parlato del papà. (Continua dopo la foto)















Parlando del giornalista, Guenda Goria ha fatto un appello all’uomo. Spera infatti che possa riprendere a dialogare con la Ruta: “A volte penso che tu e la mamma abbiate solo sbagliato i tempi, forse se il vostro incontro fosse avvenuto ora che siete più maturi, ho la sensazione che avrebbe retto”. La giovane ha poi invitato Goria a restare fuori dalle sue decisioni personali: “Non attaccare le mie scelte in campo sentimentale. Lasciami sbagliare, lasciami libera di provare ad essere felice”. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi si è verificato un incidente in auto per Amedeo Goria. E’ successo nel quartiere Prati, prestigiosa zona di Roma, dove il conduttore sportivo si trovava insieme alla figlia Guenda. Padre e figlia avevano appena pranzato insieme in una trattoria, quando, una volta saliti in macchina, Amedeo ha centrato in pieno un motorino mentre faceva retromarcia. Nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Padre e fratello faccia a faccia al GF Vip: la reazione di Nicolò Zenga è immediata. E chiarissima