“Si è rifiutata”. Meghan Markle, che smacco: il ‘no’ a Harry e le voci di divorzio aumentano a dismisura. Cosa è successo adesso

Meghan Markle, la notizia si diffonde in poche ore. Su alcuni tabloid inglesi si vocifera che la duchessa di Sussex, Meghan Markle, “con molta probabilità” non sarà presente al primo viaggio di ritorno del marito Nel Regno Unito. Sarebbe stata lei stessa a rifiutare l’invito di seguire Harry ma solo per “ragioni pratiche e personali”. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Cosa potrà pensare la regina Elisabetta II? L'agenda della Royal Family sarebbe già colma di impegni ed Harry sarebbe pronto a tornare a Londra non solo per prendere parte alle cerimonie. E Meghan e il piccolo Archie non dovrebbero essere presenti, come sottolineato nel Daily Mail che, citando alcune fonti anonime vicine ai Sussex, parla di un rientro solitario per il figlio di Lady Diana.















Nel frattempo continua a rimbalzare la notizia del divorzio tra Harry e Meghan. È Antonio Capranica ad affermare che l'addio del principe all'attrice americana sarebbe solo questione di tempo. Una conferma di questo? Potrebbe risiedere nel rifiuto di Meghan di accompagnare il marito a visita reale. Nel frattempo da Buckingham Palace: "Nessuno vuole una ripetizione del Commonwealth Service".















Ma per tornare a quanto affermato dal corrispondente da Londra, in un'intervista che è stata pubblicata su Oggi, si legge: "Non si tratta solo di pettegolezzi. La notizia che popolerà i giornali sarà quella del divorzio tra la Markle e Harry. Il Principe tornerà a casa da solo, la sciando la ex moglie in America con il figlio – aggiunge -. Non sarà una scelta repentina, ma accadrà prima di quanto pensiamo".









“Stravede per il piccolo Archie ma gli manca il suo mondo –continua l’esperto-. Sente la mancanza di casa. Cosa c’entra un principe inglese con il mondo di Hollywood?”. E poi aggiunge: “Il divorzio non è un pettegolezzo. È nell’aria da tempo. Tra di loro c’è molta tensione e la grande notizia che sconvolgerà questo 2021 sarà proprio quella del divorzio”.

