Il cantante Eros Ramazzotti ha messo un post tristissimo nelle ultime ore. Per lui il dolore è più forte che mai e ha voluto condividere questo suo momento di sconforto con tutti i sui follower. Una perdita inaccettabile per milioni di italiani, che non ha lasciato insensibile il papà di Aurora Ramazzotti. Il messaggio pubblicato su Instagram ha commosso praticamente tutti, che si sono ricordati di quell’assenza pesantissima per il mondo della televisione, ma non solo, perché ha lasciato il segno ovunque.

Nessuno sa esattamente quale fosse il tipo di rapporto instaurato da Eros Ramazzotti con questa persona speciale, ma tenuto conto che in un giorno qualunque ha voluto rievocare la sua figura ci fa comprendere che molto probabilmente era nato un rapporto di amicizia. Ha deciso di fare una Instagram story, quindi non abbiamo possibilità di leggere le risposte degli utenti, ma siamo certi che davvero in tanti gli avranno scritto un messaggio privato, ovviamente in direct. (Continua dopo la foto)















Eros Ramazzotti ha quindi postato un commento riguardante Nadia Toffa, la giornalista e inviata de ‘Le Iene’, prematuramente scomparsa a soli 40 anni nell’agosto del 2019 a causa di un tumore maligno, che non le ha lasciato scampo. Durante l’arco della sua vita aveva toccato argomenti molto delicati e si era fatta amare da moltissime città, due in particolare: Trieste e Taranto. La città pugliese le aveva anche donato qualche mese prima la cittadinanza onoraria per ciò che aveva fatto. (Continua dopo la foto)















Eros Ramazzotti ha pubblicato su Instagram: “Manchi tanto Nadia”. Ed ha anche aggiunto una foto ritraente la Toffa. Per chi non si ricordasse, bisogna precisare che quando numerosi hater avevano criticato la donna, accusandola addirittura di essersi inventata la patologia, lui era immediatamente intervenuto: “Sei una roccia e vaf…o agli str..i da tastiera. Forza Nadia”. Ora il post che ha decisamente fatto emozionare i fan di Eros ma anche tutti quelli della giornalista. (Continua dopo la foto)









Qualche mese fa Eros ha spiazzato tutti con un messaggio davvero singolare pubblicato sul suo profilo Instagram, dove conta oltre un milione e mezzo di follower. Eros ha svelato a tutti chi è la sua nuova fidanzata. Nella foto si vede il cantante con in braccio una chitarra e la scritta “La mia fidanzata preferita”. Un messaggio sicuramente ironico, uno scherzo per rispedire al mittente tutte le voci che periodicamente lo vedono protagonista di storie e liaison.

“Da togliere il respiro!”. Melissa Satta si fa vedere così: lato b da 10 e lode e fisico pazzesco