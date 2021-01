Melissa Satta si è lasciata recentemente con Kevin-Prince Boateng. Più precisamente lo scorso mese di dicembre ha comunicato la notizia a tutti i suoi follower, dopo ben 9 anni passati insieme. Ricordiamo infatti che la coppia era unita in matrimonio da 4 anni, ma aveva alle spalle anche 5 anni di fidanzamento. L’ultimo periodo di incomprensioni si è rivelato più serio del previsto e i due hanno deciso che la scelta migliore era intraprendere strade completamente separate.

Melissa Satta ama alla follia suo figlio Maddox, concepito con il calciatore ghanese, e in questo momento tutte le sue attenzioni sono rivolte a lui. Ma non ha trascurato nemmeno il suo lavoro ed è proprio da quest’ultimo aspetto che i suoi fan ne hanno tratto giovamento. Hanno infatti potuto vedere delle immagini della modella da urlo. I follower non sono riusciti a contenersi dinanzi a così tanta esplosività e sensualità e hanno inondato il suo profilo di innumerevoli like e commenti. (Continua dopo la foto)















Il suo profilo Instagram è diventato ad un tratto incredibilmente bollente. Tutto merito di uno shooting effettuato nella città di Napoli. Il servizio fotografico ha assunto contorni davvero hot e pensare che ciò che ha proposto ai suoi utenti è stata solo una minima parte dello stesso. Melissa Satta si è presentata con un fantastico intimo nero striminzito. I suoi capelli sono mossi dal vento e le sue pose sono incantevoli. Andiamo a vedere quali sono state le principali reazioni dei fan. (Continua dopo la foto)















In davvero pochissime ore ha collezionato oltre 83.500 mi piace. E poi i follower della showgirl si sono letteralmente scatenati con messaggi di gioia estrema. Ecco i più rappresentativi: “Fai un baffo a Beyoncé, vorrei allenarmi con te”, “Sei meravigliosa”, “Mamma mia che bellezza”, “In assoluto la più bella di tutte”, “Il mio cuore è in arresto”. Altri ancora hanno aggiunto: “Non ho parole per descrivere tutto questo”, “Pazzesca”, “Io non posso smettere di adorarti, sei veramente illegale”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto notare nei giorni scorsi che alcune foto pubblicate da Kevin Price Boateng con la ex moglie Melissa Satta sono scomparse dal suo profilo. Il giornalista spiega che la foto con cui si erano detti addio sui social (che era stata ricondivisa dal calciatore) è sparita dal profilo di Boateng. Infatti, si nota che l’ultima foto con la ex moglie risale alla scorsa estate.

