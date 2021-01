“È per te”. Cristina Chiabotto mostra il suo primo regalo per la figlia in arrivo. È bellissimo

Cristina Chiabotto, i preparativi per la figlia proseguono indisturbati per la gioia di mamma e papà. La coppia non fa che pensare al momento in cui la piccola di casa entrerà a far parte della loro vita. Ma in attesa di quel giorno, mamma Chiabotto si dà già da fare e mostra a tutti il regalo che ha pensato per la sua principessina di casa. Scopriamo di cosa si tratta.

Hanno lasciato top secret il nome della bambina, ma Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, e il suo Marco Roscio, imprenditore, non possono fare altro che dedicarsi alla piccola preparando la sua cameretta. Ed è proprio Cristina a mettersi all'opera. I fan, alla vista di quello che sta realizzando la modella, non possono che complimentarsi e tifare per lei.















Un regalo fatto con le proprie mani e forse il primo di una lunga serie: i preparativi per l'arrivo della piccola di casa sono fatti con amore. Un esempio? Ecco che Cristina si è messa all'opera sulle pareti di quella che sarà la cameretta della nascitura. E la tela reca la firma di una promettente mamma tutto-fare con una vena artistica notevole. E anche altre mamme potranno prendere appunti.















Ecco dunque apparire una splendida coloratissima mongolfiera, disegnata su tela con le tempere, di cui Cristina potrebbe andare decisamente fiera: "Il mio primo quadro per te, con l'augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita". Il post su Instagram fa breccia nei cuori di tutti e la Chiabotto scherza: "Si parte sempre dalle cose semplici".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

E dal giorno in cui la coppia ha annunciato la lieta notizia, ovvero da quando Cristina ha detto a tutti: “25 settimane di te… sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia” alla rivelazione fatta nello studio di Verissimo, quando ha svelato il sesso del bebè, in pochi giorni ha già dato prova di non stare ferma un secondo. Il primo regalo alla sua femminuccia è quasi finito, e chiunque potrà chiederle qualche consiglio.