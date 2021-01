Fiordaliso in lutto, la perdita improvvisa la addolora. “Non me ne faccio una ragione”

Fiordaliso, la notizia commuove i fan. La cantante piange la morte di una fidata amica di sempre. Stiamo parlando del suo cagnolino Cleo, trovata abbandonata circa quattro anni fa dietro un cespuglio. Le condizione della cagnolina erano pessime e la cantante da allora ha deciso di prendersene cura fin quando, però, la fidata amica ha chiuso per sempre i suoi occhietti.

Chi pensa che la morte di un amico a quattro zampe non possa essere avvertita come una dolorosa perdita, si sbaglia. Spesso sono gli amici più fidati, che con i loro occhioni dimostrano riconoscimento e affetto fino al loro ultimo respiro. È accaduto questo a Fiordaliso, che non ha potuto fare a meno di comunicare ai fan la dolorosa perdita di Cleo.















Amici che non chiedono nulla in cambio, se non tante coccole e amore, che sono in grado di stare vicino andando al di là delle apparenze, degli umori, con lo scopo di risollevare il morale e fare tornare le energie. Cleo era un dolcissimo chihuahua dagli occhioni grandi e con il manto chiaro. La cagnolina ha sempre accompagnato la cantante, che oggi dovrà fre a meno di lei nella sua vita.















Il triste annuncio è stato pubblicato e reso noto a tutti attraverso il profilo Twitter di Fiordaliso. Nel post, la cantante annuncia l'improvvisa perdita e allega al post una foto motlo tenera in cui Cleo in primo piano è colta nella sua espressione di sempre: "Il mio cuore si è di nuovo incrinato. Se n'è andata improvvisamente. Buon ponte piccola, mi hai dato tanto, non me ne faccio una ragione Cleo".









E oltre alle parole di conforto da parte dei fan, anche molti colleghi e amici Vip della cantante hanno dimostrato la loro solidarietà. Nomi come quello di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, che scritto: “No, amore”, ma anche Rita Dalla Chiesa: “No, piccolina. Mi spiace, Marina, so cosa significava per te”, e ancora Antonella Clerici, Rita Pavone e Malika Ayane.

