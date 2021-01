Matteo Salvini è impegnato in queste ore con le grane politiche, infatti dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto a gran voce le elezioni anticipate e la fine definitiva di questa esperienza governativa. Ma nelle ultime ore di lui si è parlato per un’altra questione, decisamente molto più leggera e che fa riferimento al gossip. Tutti sanno che attualmente il cuore del leader della Lega è impegnato, dopo aver iniziato la relazione sentimentale con Francesca Verdini.

Da circa due anni è dunque legato a questa donna, dopo essersi messo alle spalle la storia d'amore con Elisa Isoardi. La figlia di Denis Verdini è molto attiva sui social network e in più di un'occasione ha fatto vedere ai suoi follower dei meravigliosi mazzi di fiori. Tutti gli indizi portano ovviamente a Matteo Salvini, il quale però sui social network sarebbe interessato anche alle attività di un'altra ragazza. In tanti si sono accorti di tutto questo e l'hanno fatto notare proprio sul web.















Nonostante nessuno abbia mai messo in dubbio la sua fedeltà alla 28enne Francesca e il suo amore incondizionato nei suoi confronti, pare che Matteo Salvini abbia un certo interesse nei confronti di un'ex protagonista del 'Grande Fratello Vip'. Non sappiamo se ha seguito attentamente tutti i suoi passi nella Casa più spiata d'Italia, ma ciò che è emerso sono i suoi like a numerose foto della giovane. E tra l'altro l'ex gieffina in questione fa parte delle 149 persone seguite dall'ex ministro dell'Interno.















Matteo Salvini spesso e volentieri clicca sul tasto mi piace alle foto pubblicate da Selvaggia Roma. L'influencer riceve like sia a immagini che la ritraggono in costume che a semplici istantanee che si scatta regolarmente. E la cosa interessante è che anche lei ricambia con affetto, facendo lo stesso con i post del politico. Come detto in precedenza, non c'è nulla di segreto o di misterioso, pare che tra i due sia nata una stima reciproca che si riverbera anche all'interno dei social network.









Durante la sua esperienza al ‘GF Vip’, l’ex Francesco Chiofalo l’aveva accusata di dire bugie sul padre. E quest’ultimo aveva riferito: “Non è così, non è andata così e la madre lo sa più di lei. Quello che faccio io per lei, forse non se ne rende conto, ma io soffro di più di lei. Adesso ci sono pure i fratelli, magari io organizzo per vederci, mangiare qualcosa insieme ma non viene”.

