La sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ è stata tutt’altro che lunga, ma Mario Ermito è riuscito ugualmente a lasciare il segno. Infatti, nonostante sia trascorso molto tempo dalla sua eliminazione, c’è chi parla ancora di lui. Certo, ciò che è stato riferito in queste ore non è assolutamente una cosa buona. Un attacco che lo colpisce nella sfera più intima, dunque i suoi fan sono convinti che replicherà quanto prima a queste critiche decisamente inattese. Non sarebbe perfetto sotto le coperte.

O perlomeno è quello che ha rivelato un'ex protagonista del reality show. Mario Ermito è considerato da tutti un ragazzo molto bello dal punto di vista estetico, anche se non ritenuto del tutto affidabile in una possibile relazione sentimentale. Così l'avrebbe pensata ad esempio Sonia Lorenzini, che aveva preferito non approfondire la conoscenza con lui prima di entrare nella Casa. Inoltre, anche Cecilia Capriotti lo aveva definito "un farfallone". Ora un'altra stoccata nei suoi confronti.















Anche Rosalinda Cannavò non lo aveva giudicato come un ragazzo perfetto, visto che ci aveva provato anche con lei, anche se in momenti diversi rispetto ai tentativi di approcci portati avanti con la Lorenzini. Poi è uscita fuori una clamorosa voce che parlava di presunti avvicinamenti con il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, all'interno del programma. Adesso a puntare il dito contro di lui e a rivelare un aspetto estremamente riservato del giovane ci ha pensato Mila Suarez.















In un'intervista rilasciata a 'Libero', Mila Suarez ha parlato così di Mario Ermito: "Alla fine Mario è bello, ma non balla. Sotto le coperte? Tutto fumo e niente arrosto". Una bordata in piena regola, che ha colpito l'intimità dell'ex gieffino. Chissà come l'avrà presa l'attore, che indubbiamente non avrà reagito nel migliore dei modi. C'è adesso attesa per capire se romperà il silenzio e se risponderà duramente alla Suarez. Non resta che attendere i prossimi giorni per capirne di più.









Dopo le voci su Urtis, Mario Ermito aveva detto a ‘Live – Non è la D’Urso’: “Io e Giacomo all’interno del GF Vip abbiamo stretto una bella amicizia. Era il mio compagno di marachelle, una persona fantastica. Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Non mi è piaciuto quello che ha detto Francesca Cipriani. Se l’ho diffidata? Sì”.

