“Il suo cuore batteva per lui”. Kate Middleton, prima di William c’era Rupert: chi è l’ex fidanzato della duchessa

Scelta tra le “100 persone più influenti nel mondo” dalla rivista Time, Catherine Elizabeth Middleton, conosciuta da tutti come Kate, la duchessa di Cambridge, è la moglie del principe William, secondo nella linea di successione al trono del Regno Unito dopo il padre Carlo.

Nel 2011, dopo anni d'amore e il fidanzamento ufficiale, Kate Middleton è convolata a nozze con il primogenito di Carlo e dell'indimenticabile Lady Diana, diventando una vera icona di stile amatissima dai sudditi di Elisabetta II. Quella tra Kate e William è la classica favola. I due si sono conosciuti nel 2001, quando entrambi frequentavano l'università di St. Andrew, e pare che l'anno dopo scoccò la scintilla grazie a una sfilata di moda per studenti e indossando in cui la futura duchessa indossava un mini abito velato e trasparente.















William ha chiesto a Catherine di sposarlo durante una vacanza in Kenya, nell'ottobre 2010, mettendole al dito l'anello di zaffiro donato dal padre Carlo alla madre Diana. "Non potevo immaginare un posto migliore del Kenya per inginocchiarmi davanti a Catherine", ha raccontato il principe in una intervista rivelando di aver conservato il prezioso anello in uno zaino per ben tre settimane.















La proposta è arrivata a Rutundu Cabin, un resort alle pendici del Monte Kenya e il resto è storia. William e Kate diventano marito e moglie il 29 aprile 2011 con un matrimonio da favola dal costo totale di oltre 23 milioni di sterline e la famiglia si allarga con l'arrivo di tre bimbi: George, nato il 22 luglio 2013 e terzo nella linea di successione al trono britannico, Charlotte, nata il 2 maggio 2015 e il piccolo Louis, nato il 23 aprile 2018.









L’amore della duchessa Kate e di William prosegue dall’epoca del college, ma prima della scintilla, nel cuore della Middleton c’era un altro ragazzo. Si tratta di Rupert Finch, oggi affermato avvocato sposato con la marchesa di Reading, Lady Natasha Rufus Isaacs, co-fondatrice del marchio etico Beulah London, uno dei brand che la duchessa di Cambridge indossa occasionalmente. I due hanno tre figli, Georgia, Cienna e India Grace Albertine, ed erano presenti al royal wedding di Kate e William.

