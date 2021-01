Anche chi è uscito dal GF Vip continua a far parlare tanto di sé. Come Elisabetta Gregoraci, che nonostante sia fuori da prima di Natale è ancora destinataria di messaggi aerei sopra la Casa di Cinecittà. E Francesco Oppini, che è uscito la stessa sera della showgirl calabrese per trascorrere le feste con i suoi cari e come lei è tornato più volte a fare visita ai suoi ex coinquilini. L’ultima volta pochi giorni fa, a inizio diretta.

Il figlio di Alba Parietti ha sorpreso l’amico Tommaso Zorzi in passerella per tranquillizzarlo dopo le crisi avute per il prolungamento del reality. Un momento molto bello, quello dell’incontro di Francesco e Tommy, che grazie al GF Vip sono diventati molto amici e si sostengono a vicenda. (Continua dopo la foto)















Non solo durante le dirette del GF Vip a cui partecipano tutti gli ex concorrenti. Anche e soprattutto sui social si scatena la curiosità del pubblico più affezionato al reality condotto da Alfonso Signorini che, per la gioia dei fan, si protrarrà fino al primo marzo. E a proposito di Francesco Oppini, la notte scorsa Giacomo Urtis, altro grande protagonista di questa edizione lunghissima ha fatto una rivelazione su di lui. (Continua dopo la foto)















Come riporta il sito di Novella 2000, il chirurgo dei vip ha dedicato un po’ del suo tempo a rispondere alle domande degli utenti di Twitter. Tra le più richieste, quella di rivelare un gossip riguardante un concorrente uscito dalla Casa del GF Vip. Giacomo Urtis ha quindi domandato su chi avrebbero voluto sapere qualche retroscena e i fan hanno risposto “Francesco Oppini“. (Continua dopo foto e post)









Fra ha una cosa molto grande — Giacomo Urtis (@giacomourtis) January 28, 2021



Detto, fatto. Senza troppi giri di parole, Urtis ha rivelato: “Fra ha una cosa molto grande”. Nemmeno a dirlo, si è subito scatenato il putiferio per questa dichiarazione “piccante”. Sì, perché a parte qualche commento ironico su altre qualità di Oppini, a molti è sembrato chiarissimo il riferimento alle “misure”. Dunque “Giacomo Urtis” è finito anche in tendenza nazionale su Twitter.

“È una promessa”. Pierpaolo e Giulia, alla faccia di chi non li vuole insieme: succederà appena finito il GF Vip