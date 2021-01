“Non posso credere che questa sia Demi Moore”, ha detto qualcuno, mentre qualcun altro ha fatto eco: “Non può essere Demi Moore. Ho avuto una grande cotta per lei”. Ma cosa è accaduto alla bellissima 58enne protagonista di Ghost? È stata avvistata ieri a Parigi, mentre calcava la passerella per la collezione Fendi P/E 2021 del designer Kim Jones, ed era letteralmente irriconoscibile.

Demi Moore ha lasciato molti utenti dei social media a chiedersi se la sua incredibile trasformazione sia avvenuta come risultato di un trucco definito “terribile”, oppure se ci abbia messo lo zampino il chirurgo estetico. Pochi minuti dopo l’apparizione di Demi sulla passerella couture Twitter è stato inondato di domande da utenti perplessi sul nuovo look della star di Striptease. (Continua dopo le foto)





























Le ultime immagini di Demi Moore rivelano un aspetto molto cambiato da quello visto negli scatti che l’attrice ha condiviso da casa durante la pandemia. Molti dei quali l’hanno mostrata senza trucco immersa nei suoi quadretti familiari. Demi Moore è nota da tempo per il suo aspetto che sfida l’età, e ha sempre sbalordito tutti con il suo aspetto sempre giovane e il fisico straordinariamente snello e tonico, che ha mantenuto per decenni. Tuttavia questa non è la prima volta che si trova ad affrontare le voci sul fatto che si sia sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. “Non avrei mai pensato che fosse Demi Moore senza il titolo”, ha scritto un utente in risposta a una notizia sull’apparizione a sorpresa dell’attrice in passerella. (Continua dopo le foto)









“Quella faccia non sembra a posto, ma non riesco a capire se è tutta plastica o se il truccatore stava facendo qualcosa di strano”. Un altro utente ha scritto in modo sfacciato: “Chirurgia plastica Demi NoMoore! È un peccato! Vorrei che le donne permettessero a sé stesse di invecchiare con grazia”. E qualcun altro gli ha fatto eco: “Demi Moore, purtroppo, che era bella, ora è solo una bambina da poster del perché non sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica”. Una persona ha espresso il proprio turbamento per il cambiamento così radicale di Demi, commentando: “Questa è autodistruzione totale. Questa è una dolorosa insicurezza. Questa è totale mancanza di fiducia. Cosa diavolo ti spingerebbe a farlo in faccia?”. E voi cosa ne pensate, errore di makeup oppure bisturi/punturine selvagge?.

