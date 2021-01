“Papà ha scoperto che sono gay al GF Vip”. E ora il volto della tv sta malissimo: “Non mi parla più”

“Non sapevo se dirlo, alla fine mi sono convinto. Questa è una cosa molto delicata. Dopo la notizia della mia relazione con Giacomo, raccontata in diretta da Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini, arriva anche la definitiva rottura con la mia migliore amica Selvaggia Roma. Tornando alla relazione con Urtis come effetto collaterale ho avuto anche la rottura dei rapporti con mio padre in quanto ha appreso in quel momento vedendo Canale 5 il motivo per cui non gli ho mai portato una ragazza in casa”.

Sono parole dell’ex ballerino di Amici, Tony Aglianò in una intervista rilasciata al sito Biccy. Dopo aver raccontato del suo interesse per Tommaso Zorzi e dei sentimenti che prova per il suo ex Giacomo Urtis, Aglianò ha rivelato che suo padre avrebbe scoperto della sua omosessualità al GF Vip e lo avrebbe poi ripudiato. (Continua dopo la foto)















“Lui purtroppo ha una mentalità chiusa – ha proseguito Tony parlando del padre – forse perché vive in una piccola realtà, e non condivide ciò che per me non è una scelta, ma è semplicemente la mia vita. Non ho scelto, è natura e sono nato così, ma sottolineo che non è mica una condanna. Proprio per questo motivo non parlo più con mio padre e ho trascorso le festività natalizie a Roma da solo, sono stato molto male e sto male a tutt’oggi”. (Continua dopo la foto)















“Mi piacerebbe ricongiungermi con mio papà – ha detto ancora Aglianò a Biccy – È difficile per me fare tutte queste dichiarazioni, ma di certo io non posso fingermi un’altra persona solo per non deludere mio padre, come credo sia giusto che io mi debba sentire libero di avere una vita privata, che sia nuovamente con Giacomo o magari con Tommaso Zorzi”. (Continua dopo le foto)











“La priorità – ha concluso – è ricongiungermi con mio padre. Il resto si vedrà”. Aglianò era stato nominato nella Casa tempo fa da Selvaggia Roma, che pur senza fare cognomi parlando con Urtis aveva tirato fuori il loro flirt. Poi lo stesso Tony, dopo l’ospitata da Barbara D’Urso, aveva ammesso sempre a Biccy: “Ebbene sì, ho avuto una relazione mai chiusa con Giacomo Urtis lasciata in sospeso. Sono usciti vari articoli su di noi ma non ho mai parlato sino ad oggi, ma adesso è arrivato il momento”.

“Non doveva farlo”. GF Vip, Stefania Orlando spiazzata da Pierpaolo Pretelli