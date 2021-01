Fiocco rosa per uno degli storici protagonisti di Uomini e Donne: l’ex tronista è diventato papà bis e, questa volta, di una femminuccia dopo aver avuto Enea nel 2017. L’annuncio è arrivato su Instagram, proprio come quello della dolce attesa. A luglio scorso, proprio qualche giorno dopo il compleanno del primogenito, aveva fatto sapere che presto da tre sarebbero diventati in quattro.

Anzi, in quattro già lo erano da qualche tempo: “La quarantena ha dato i suoi frutti……abbiamo riscoperto “la vita”. Che siano uno o due non ha importanza…l’amore non ha limiti”. Ovviamente il post aveva attirato l’attenzione dei fan e degli affezionatissimi sostenitori della coppia e tra la marea di auguri anche quelli da parte di amici e colleghi e volti noti dello spettacolo, tra cui Irene Capuano e Loredana Lecciso. (Continua dopo la foto)















Ora, dopo diverse Storie su Instagram in ospedale, Giovanni Conversano ha provato di nuovo la gioia di diventare padre. Lui e la sua Giada Pezzaioli sono diventati genitori per la seconda volta. La notte scorsa difatti la modella ha finalmente partorito e dato alla luce una bella bambina che Giovanni ha subito mostrato ai fan con uno scatto dolcissimo. (Continua dopo la foto)















Nella foto ecco l’ex tronista di Uomini e Donne a fianco delle sue donne, Giada e la piccolina appena nata tra le sue braccia. “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita. Veder nascere “in diretta” mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà”, ha scritto nella didascalia del post che ha fatto subito il pieno di felicitazioni. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Conversano (@giovanniconversanoreal)



Nel post pubblicato su Instagram Conversano ha anche ringraziato tutto il personale medico che ha assistito la sua compagna, quello dell’ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, in provincia di Lecce, sottolineando anche la professionalità degli ospedali del Sud. Il nome della bimba? Giovanni lo ha svelato tra le Storie: la sorellina di Enea si chiama Ambra.

