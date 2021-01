Bellissimo annuncio della cantante, che ha comunicato a tutti i suoi fan di essere in dolce attesa. Una notizia meravigliosa, dopo aver vissuto dei momenti davvero bruttissimi. Lei si è sempre dichiarata bisessuale e non ha mai nascosto questo lato della sua vita. Qualche anno fa, precisamente nel 2016, aveva detto a tutti i suoi fan di aspettare un bebè. La gioia era davvero tanta, ma purtroppo la gravidanza non è mai stata portata a termine a causa di un improvviso aborto spontaneo.

Inoltre, dopo aver avuto quel terribile avvenimento, si è sottoposta ad alcuni controlli che hanno svelato una malattia. Infatti, quell'aborto non si era verificato per stress psicologico, come pensava la donna inizialmente, ma per colpa dell'endometriosi. Nel 2017 è stata operata per cercare di ridurre il problema. Si tratta in particolare di una patologia cronica, che è provocata dalla presenza anomala del tessuto che fa parte dell'interno dell'utero. Quindi, aveva deciso di congelare le sue uova.















Stiamo parlando della bravissima cantante Halsey, che sul suo profilo Instagram ha annunciato appunto di aspettare nuovamente un bebè. Ha scritto precisamente: "Sorpresa!". Ed ha postato alcune foto con il suo bel pancione. Lo ha concepito assieme al suo partner Alev Aydin, che di professione fa lo sceneggiatore ed il produttore. L'uomo ha commentato: "Il mio cuore così pieno, ti amo dolcezza". La storia d'amore era stata portata alla luce del sole da poco tempo.















Il suo vero nome è Ashley Nicolette Frangipane, è originaria degli Stati Uniti d'America ed è nata nel 1994. Si è fatta apprezzare per la prima volta in assoluto su Tumblr, prima di diventare nota al pubblico nel 2015 con 'Badlands', ovvero il suo primo disco. Poi i brani musicali 'Closer', Now or Never' e Bad at Love' l'hanno lanciata definitivamente nel mondo della musica internazionale. Ha anche l'obiettivo di diventare un'attrice affermata. Ha già collaborato al film di Lady Gaga, 'A Star Is Born'.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da halsey (@iamhalsey)

Per quanto riguarda invece l’Italia, l’ultima ad aver annunciato la gravidanza è stata l’ex Miss Italia Claudia Andreatti. Ha scritto: “SORPRESA!!!!! – ha esordito – quest’immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza. Uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi… un’avventura straordinaria, indescrivibile… goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore “.

