Belen Rodriguez è davvero incinta del suo compagno il parrucchiere Antonino Spinalbese. Le prime conferme sono arrivate da una serie di scatti che sono stati postati sui social. I primi indizi del fatto che la showgirl argentina stesse aspettando un bimbo sono arrivati direttamente su Instagram. Belen Rodriguez sembra per il momento aver abbandonato gli abiti succinti ed eleganti per un look più confortevole e comodo, diciamo stile ‘premaman’.

Da un’altra immagine è spuntato fuori il bracciale anti-nausea immortalato in un selfie allo specchio. Inoltre in una delle stories Instagram di Belen Rodriguez ecco che Antonino Spinalbanese sembra voler dire qualcosa, anzi urlare, ma Belen lo blocca, coprendogli la bocca e ridendo. (Continua dopo la foto)















Adesso anche il settimanale Oggi conferma che Belen è incinta. Nell’articolo a firma di Alberto Dandolo la showgirl dice: “Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto”. Belen Rodriguez parla solo con gli amici fidati e solo a loro offre le conferme della nuova maternità: è appena entrata nel quarto mese di gravidanza. (Continua dopo la foto)















Come si legge su Oggi, Belen e Antonino si frequentano da poco. Le prime voci su di loro risalgono appena all’estate scorsa. Ma sin dall’inizio la relazione era sembrata diversa da quelle che l’avevano preceduta. Antonino è entrato subito nel colorito clan senza il quale Belén non sarebbe Belén. E ne è stato conquistato, ricambiato. La relazione è cresciuta in una riservatezza social inedita per la Rodriguez, che l’ha scelta per tutelare quella storia nuova, ma anche il piccolo Santiago. (Continua dopo la foto)









Chi non l’ha presa bene è sicuramente Stefano De Martino:” Forse per i tempi stretti. Forse perché una gravidanza nuova non lascia spazio a un recupero della relazione in extremis – scrive Dandolo -. Forse perché a lui la passione per Belen non è mai passata. Il che gli rende indigeribile l’idea di un altro uomo accanto a lei, che non sia una parentesi (come fu Andrea Iannone) e che le regali quel secondo figlio che avevano cercato invano nei mesi del loro ritrovato amore. Con l’arrivo del nuovo bebè, la pagina è davvero voltata. Ora Belen non è davvero più sua”.

