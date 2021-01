“Un momento di dolore personale”. La brutta notizia per Andrea Delogu: “Si è visto anche nelle foto”

Andrea Delogu, la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le pagine di cronaca rosa non saranno più tali per loro. La crisi sembra aver colpito la coppia per la prima volta. A distanza di qualche anno dal loro matrimonio, Andrea Delogu e Francesco Montanari sembrano aver deciso di vivere, almeno per il momento, in due case diverse. Ecco l’indiscrezione.

A diffondere la notizia il sito Giornalettismo, dove vengono sollevati alcuni rumor alla luce delle recenti storie pubblicate su Instagram rispettivamente dalla Delogu e da Montanari. Non sembrano vivere sotto lo stesso tetto, dunque c’è aria di crisi. Una rottura che, fa notare il sito, non riguarda le ultime settimane, ma che ha avuto inizio durante il periodo del lockdown. (Continua a leggere dopo la foto).















Infatti da Giornalettismo, l’indiscrezione: “Ultimamente Andrea si è mostrata malinconica sui social, si è immortalata in un’altra dimora e non ha assolutamente voglia di condividere questa notizia. E’ un momento di dolore personale”. La coppia ha proferito il fatidico ‘si’ solo nel 2016 e anche in quel caso i due hanno preferito non attirare i riflettori su di loro. Per l’ennesima volta lontano dai flash, ma ai più curiosi non sfugge mai nulla. (Continua a leggere dopo la foto).















Una crisi che sembra essere molto strana. Andrea e il suo Francesco sono apparsi sempre molto affiatati e ben lontani da un pericolo del genere. Nessuna conferma sulla rottura, ma da loro c’è da aspettarselo. In passato è già accaduto che arrivassero fulmini a ciel sereno, come ad esempio durante le Belve condotta da Francesca Fagnani, dove di fronte alle telecamere le parole hanno fatto alzare le temperature. (Continua a leggere dopo le foto).









“Sono sicura che mio marito Francesco mi abbia tradito. Ero arrabbiatissima, avevamo litigato per la prima volta. Ero arrabbiata, gelosa, c’è stato uno scontro. La mattina sono andata a fare un’intervista per la trasmissione e l’ho fatta da donna arrabbiata. Meglio non intervistare una donna arrabbiata. Ho tirato fuori tutto il nervosismo della sera prima e mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo, non se l’aspettava”.

