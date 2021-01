“Deve farlo per loro”. Andrea Zenga al GF Vip e per la prima volta mamma Roberta parla dell’ex marito: cosa rivela su Walter

Walter Zenga, dopo i figli parla Roberta Termali. Non può che stare al fianco dei figli Nicolò e Andrea. Dopo le affermazioni rilasciate prima dal 27enne e poi dal 31enne su quel rapporto con il padre fatto di assenza e di abbandono, anche Roberta decide di prendere parola avanti a tutti. La confessione sull’ex marito e poi un appello che la donna non può più tacere.

Anche la 56enne ha qualcosa a dire all'ex marito, Walter Zenga, padre assente nella vita dei loro due figli. Un'assenza sofferta e una storia d'amore finita ormai 24 anni fa, che Roberta spiega con parole dirette a favore di Nicolò e Andrea. La donna parla sul settimanale Chi e rivolge un appello all'ex marito: "Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter".















Nessun dettagli sul loro rapporto, passato e attuale, in quanto dalle parole stesse di Roberta si apprende "perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi 'fatti i fatti tuoi'. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c'è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati", la premura della Termali resta quella di prendere una posizione sulla figura di Walter in qualità di padre.















"Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un'azienda, 'si fa il mazzo'; Andrea prima del GfVip faceva l'agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c'era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri".









La 56enne aggiunge: “L’ho trovato davvero ingiusto”, per poi chiosare: “Spero che il mio punto di vista sia chiaro. Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore. Da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.

