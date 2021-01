“Siete dei miserabili!”. Antonella Elia e la malattia. Cosa è successo all’opinionista del GF Vip

Ne abbiamo parlato a lungo, ovvero durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. E per tutte le critiche che poi sono state condivise sui social e in tv. Per chi non lo ricordasse, la Elia ha fatto uscite poco carine sul fisico di quest’ultima, non risultando essere particolarmente sensibile al fatto che abbia recentemente avuto un brutto male. Oggi su Instagram Antonella Elia ha rivelato di aver avuto un tumore 5 anni fa circa, aggiungendo di essere davvero assai dispiaciuta dal fatto di aver ricevuto attacchi così miserabili: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm…Su di me solo attacchi miserabili e gratuiti…”.

Insomma, la Elia ha confessato di aver avuto una brutta malattia, non scendendo nel dettaglio. C'è però chi invece ha messo in dubbio le sue parole. Antonella Elia, in questo suo lungo post pubblicato poco fa su Instagram, ha anche colto la palla al balzo per annunciare di aver comunque deciso di lasciar perdere questi attacchi e di non voler adire per vie legali nei confronti delle persone che non sono state molto carine nei suoi confronti.















Antonella, che giorni fa ha fatto una rivelazione su un regista, ha dichiarato di preferire canalizzare le sue energie per aiutare chi sta ancora combattendo questo male: "Ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto…".























L'opinionista del GF Vip ha quindi rivelato su Instagram di aver rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del settimanale Panorama proprio per parlare di questo suo brutto male, cogliendo l'occasione per dare un importante consiglio: "Non bisogna vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo…".



La Elia ha poi concluso questo suo lungo intervento sul social fotografico ringraziando tutte le persone che le sono state vicine all’epoca e anche adesso.

