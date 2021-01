La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese ha fatto passi da gigante. Dallo scorso agosto i due hanno occupato con la loro relazione le pagine deli quotidiani e dei magazine specializzati del gossip, ma evidentemente oltre alle copertine hanno pensato anche ad altro. Belen aspetta un bambino dal suo nuovo compagno. Dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino la showgirl argentina fa sul serio con Antonino e quanto pare è incinta.

La notizia, che Belen non ha confermato ma neppure smentito, si nutre di indizi. Già se ne parlava a metà gennaio con le foto e i video postati che raccontavano una relazione sempre più solida. Inoltre dallo scorso novembre i due convivono nella casa di Rodriguez e poi c'è il Natale trascorso insieme, tutti in famiglia, con i genitori di Belen, la sorella Cecilia con Ignazio Moser e il fratello Jeremias con Deborah Togni.















Come detto, non arrivando conferme da parte dei due diretti interessati, si cercano indizi che possano convalidare l'ipotesi della gravidanza. Ebbene intanto Belen Rodriguez sembra per il momento aver abbandonato gli abiti succinti ed eleganti per un look più confortevole e comodo, diciamo stile 'premaman', come evidenziato dalle ultime foto postate. Inoltre da un'altra immagine è spuntato fuori il bracciale anti-nausea immortalato in un selfie allo specchio.















Inoltre in una delle stories Instagram di Belen Rodriguez ecco che Antonino Spinalbanese sembra voler dire qualcosa, anzi urlare, ma Belen lo blocca, coprendogli la bocca e ridendo. Insomma grandissima complicità tra i due piccioncini che adesso sembra vogliano scherzare su questa gravidanza della showgirl. Quest'ultima non sembra ancora pronta per ufficializzare la bella notizia, mentre Antonino appare intenzionato a gridarlo ai quattro venti. E poi spunta un altro indizio social.









Sempre su Instagram nella story successiva ecco che si vede un bel piatto di salmone cotto con insalata e pomodori. Una pietanza che sicuramente si addice a chi è in dolce attesa. In ogni caso, conferme o meno, la storia tra l’hair stylist 25enne Antonino Spinalbanese e la 36enne modella di Buenos Aires va a gonfie vele. E pensare che si sono incontrati perché a Belen serviva un parrucchiere visto che il suo era in vacanza… Da quest’estate ne è passata di acqua sotto i ponti e ora, dopo l’ufficializzazione della relazione, si attende la notizia più bella.

