Tutti oggi lo apprezziamo come presenza fissa di ‘Detto Fatto’, ma Jonathan Kashanian è davvero partito dal basso. La sua simpatia e il suo essere pungente gli permettono di essere amato dal pubblico e anche dalla conduttrice Bianca Guaccero, la quale ha un rapporto straordinario con lui, il quale è comunque apparso per la prima volta in assoluto in televisione grazie al ‘Grande Fratello’ nel 2004. Da lì in poi la sua strada è stata in discesa ed è riuscito a ricavarsi un posto nel piccolo schermo.

In quell'edizione non partecipò solamente, infatti fu in grado di arrivare fino in fondo e di trionfare. Una volta ottenuto il successo al reality show in onda su Canale 5, è sempre stato molto ricercato ed ha iniziato ad essere una presenza stabile di 'Verissimo'. Poi l'approdo a 'Detto Fatto', dove non c'è alcuna intenzione da parte dei produttori di rinunciare al suo talento. La sua 'SuperClassifica Jon' è una delle più attese, perché riesce sempre a dare informazioni inattese sui vip.















Il suo vero nome è Yehonatan Kashanian ed è nato a Ramat Gan, in Israele, il 15 gennaio del 1981. Prima delle esperienze televisive ha svolto un lavoro davvero particolare, che nessuno si immaginerebbe mai. Poi negli anni 2000 ha scelto di intraprendere la strada della moda e di diplomarsi come stilista. Nel 2018 ha preso parte anche alla tredicesima giornata de 'L'Isola dei Famosi', ottenendo il quinto posto in classifica. Attualmente lavora anche come conduttore di RTL 102.5.















Prima di diventare una celebrità televisiva e dopo essersi trasferito nella città di Milano, pare abbia lavorato come calligrafo. Ha inoltre fornito alcune lezioni private. Praticamente nessuno avrebbe indovinato il suo vecchio mestiere. Questa notizia è riportata da vari siti presenti online e non è mai stata smentita da Jonathan Kashanian. Ora invece è un personaggio importantissimo della televisione pubblica italiana, che difficilmente vorrà rinunciare alla sua preziosissima figura.









Durante una superclassifica, prendendo spunto proprio dal tema dei problemi in famiglia, Bianca Guaccero ha mandato un onda un video un cui una presunta parente dell’opinionista, mostrata di spalle e con la voce modificata, lo prendeva in giro raccontando cattiverie sul suo conto. Dopo un po’ di imbarazzo, ha compreso di essere vittima di uno scherzo: “Che str***i che siete”.

