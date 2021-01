Naike Rivelli incontenibile. La figlia ribelle di Ornella Muti ha nuovamente sconvolto l’opinione pubblica con una nuova e scandalosa trovata. Spesso e volentieri la showgirl ha entusiasmato tutti con scatti ai limiti della censura, che hanno sempre ottenuto un grandissimo consenso. Ed anche nelle ultime ore ha voluto riprendersi in un modo a dir poco provocante per scatenare ogni tipo di fantasie nei suoi ammiratori. Per lei niente di scandaloso, si tratta solo di arte.

La sua nuova tecnica pittorica si chiama vulva art e consiste proprio nel dipingere un quadro usando le parti intime. La Rivelli ha lanciato anche un video tutorial per raccontare come si dipinge con il pube. Mamma Ornella la aiuta e Naike, vestita solo con un maglioncino e tacchi altissimi, spiega come poter dipingere l’opera ‘intima’. (Continua a leggere dopo la foto)















Intinge il pennello nella ciotola con il colore e spiega ai suoi follower: “Bisogna dipingere il pelo. Devi avere il pelo… voi ragazze tutte super depilate non potete creare questa arte della vulva”, dice la showgirl. Poi la parola passa a mamma Ornella, che tra le risate e l’imbarazzo, preme il foglio sul pube della figlia e mostra l’opera d’arte realizzata con il pube. Orgogliosa della sua tela, Naike Rivelli mostra ai fan anche altre opere realizzate con la nuova tecnica pittorica, alcune già incorniciate e con l’aggiunta di qualche dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante un’intervista radiofonica, a I Lunatici, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini su Radiodue ogni notte, la Ornella Muti aveva parlato proprio del suo modo di gestire i social network, lasciandosi andare a qualche rivelazione hot. “Mi piace stare a casa nuda – rivela Naike – Sono nudista e naturista, mi piace andare nelle Spa vere, dove non devi avere gli indumenti. Sui social c’è tanta gente che mi vuole bene, ma ci sono anche gli haters: se qualcuno si diverte guardando le mie foto, sono felice”. (Continua a leggere dopo la foto)









Passato turbolento e voglia di rompere gli schemi e i tabù, Naike Rivelli non si è mai nascosta. “Sono una naturista, celebro la bellezza del corpo”, aveva raccontato durante l’intervista. E ancora: “Mi mostro in modo naturale, siete voi a non capire perché lo faccio”.

Crolla un capannone, morto un 49enne. Altre persone sotto le macerie: feriti gravi