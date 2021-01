Si erano lasciati la scorsa estate fa e un indizio sui social aveva fatto insospettire i fan: non si seguivano più. Una separazione che aveva molto discutere anche perché fino a poco tempo prima sembravano una coppia inossidabile. La coppia in questione è quella formata da Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese. Angela Nasti è nota anche per essere la sorella di Chiara Nasti, una delle più famose fashion influencer italiane.

Nel 2019 decise di partecipare a Uomini e Donne e resta affascinata dal corteggiatore Alessio Campoli. Lo sceglie, ma la loro frequentazione dura poco. Nonostante tutto, la ragazza riesce a farsi amare dal grande pubblico e diventa anche lei una web influencer. Nel frattempo fonda il brand Plume Ethérée, che inizialmente realizza esclusivamente beachwear. A ideare i capi è Angela stessa insieme a sua sorella Chiara. La prima collezione beachwear è un immenso successo. Ecco allora che le sorelle Nasti decidono di offrire anche una collezione di body adatti per tutte le stagioni. (Continua dopo la foto)















Insomma sembrava che tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi fosse finita per davvero. E, invece, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Dopo l’addio improvviso si sono voluti regalare un’altra opportunità. Il primo indizio che tra i due si fosse riaccesa la fiammella è arrivato sempre sui social. “Mom is back”, ha scritto Angela nella didascalia di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram facendo riferimento ad un’immagine in cui l’influencer compare accanto a Kiamaki, il cane che la Nasti aveva preso insieme all’ex compagno qualche mese fa. (Continua dopo la foto)















Kevin Bonifazi aveva lasciato un commento sotto una foto postata dalla Nasti su Instagram. a metà dicembre. “Brutta”, aveva scritto il calciatore tra i commenti inseriti sotto un’immagine in cui l’influencer appariva evidentemente bellissima. “Magari tu”, aveva replicato lei divertita, rispondendo al calciatore per le rime in un gesto che aveva evidenziato la ritrovata intimità. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KEVIN BONIFAZI (@kevinbonifaziofficial)

Evidentemente tra i due è tornato il sereno e a conferma del fatto che ora sono tornati nuovamente insieme è arrivato l’annuncio congiunto sempre sfruttando i social. “Quello che io intendo per Amore”, scrive la Nasti postando una foto con Kevin e il cagnetto Kiamaki, tutti insieme per una vacanza in montagna. Anche il giocatore dell’Udinese ha detto la sua, pubblicando una serie di foto che non lasciano spazio a dubbi.

“Hanno scelto me”. Soddisfazione per Matilde Brandi, che mette ko Maria Teresa Ruta