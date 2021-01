Un episodio preoccupante e uno scenario tutto da analizzare. Quanto avvenuto nelle ultime ore a Serena Enardu, volto noto al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne, Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, sta diventando un caso. Per la seconda volta, infatti, qualcuno, sabato 23 gennaio, ha incendiato l’automobile di Serena. E dire che Serena sta attraversando un periodo felice della sua vita: da poco è tornato a splendere il sole sulla relazione con il cantante Pago.

È stata la stessa vip a confessare che c'è stato un ritorno di fiamma con l'ex: "Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo, è quasi un vero e proprio esperimento su di noi". Durante la notte di sabato, però, mentre Serena era sola in casa con il figlio Tommaso a Quartu Sant'Elena (Cagliari), qualcuno ha bruciato nuovamente la sua Range Rover. E adesso Serena ammette di avere paura e di non riuscire a spiegarsi i motivi di un tale gesto.















Oltre ai danni Serena Enardu deve ora affrontare una situazione di cui le sfugge il significato e ammette di essere spaventata: "Stupore assoluto, disorientamento – ha detto l'influencer al Corriere della sera – Io vengo da una famiglia onestissima, e queste scene le ho viste solo nei film, per me è tutto nuovo. Siamo persone tranquille. L'unico strumento che ho è rivolgermi alla giustizia e contare sulla legge".















Senza contare che Serena Enardu vive da sola col figlio Tommaso. Ed è proprio quest'ultimo ad aver proposto alla madre una soluzione drastica al problema, come rivela Serena: "È un ragazzo molto forte ma è schifato. Mi ha detto: 'Andiamocene da qui. Non me ne frega niente degli amici'. E io ci sto pensando davvero, voglio stare tranquilla e proteggere mio figlio. È evidente che la persona che ha compiuto questi gesti vive qui vicino. Chi si muove con il coprifuoco?".









Al momento le domande di Serena restano senza risposta. Lo stesso evento si era verificato a ridosso di Ferragosto e l’influencer aveva chiesto sui social di aiutarla a identificare i colpevoli dell’atto vandalico. Stavolta erano circa le 22 e 30 e pare che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile sull’auto e una volta appiccato il rogo è fuggito. Alcuni residenti hanno visto l’incendio e hanno chiamato il 115. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu. Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate.

