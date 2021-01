Cristiano Ronaldo non è solo un calciatore della Juventus. Recentemente è stato eletto il più forte giocatore del secolo, inoltre è un influencer seguitissimo e un imprenditore, ovviamente di successo. Ogni sua dichiarazione, ogni suo post, ogni gesto atletico spostano milioni di persone e conseguentemente tantissimi soldi. Il suo nome è stato spesso accostato in passato a molte belle donne, ma dal 2017 fa coppia fissa con Georgina Rodriguez.

A dire la verità sulla loro relazione ci sono stati anche dei misteri, come il fatto che si fossero sposati in gran segreto. In realtà CR7 ha dichiarato recentemente che ha intenzione di sposare Georgina, ma ancora non c’è una data. Intanto, però, tornano a far discutere alcune voci che vorrebbero il calciatore vicino a Badr Hari, pugile olandese con origini marocchine: “Cristiano Ronaldo – affermava il sito gay.it qualche tempo fa – avrebbe organizzato di passare il capodanno insieme al suo presunto compagno, Badr Hari, il pugile con cui un mese fa è emerso che avrebbe una relazione amorosa. La rivelazione viene dai soliti tabloid inglesi bene informati ed in questo caso dal Sun”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sull’orientamento sessuale di Cristiano Ronaldo è stato scritto molto, ma di certezze non ce ne sono, tanto che lui stesso non è mai intervenuto su queste voci. Nelle ultime ore, però, anche il giornalista Roberto Alessi, spesso molto informato, su Libero parla di un modello come amante per il calciatore bianconero, anche se con una doverosa premessa: “Pure Cristiano Ronaldo lo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai”. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma secondo Alessi l’idea che Ronaldo abbia un amante è da prendere con le molle, ma la voce gira eccome: “Ora c’è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un amante (scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma il giornalista di Libero lancia il sasso ma pare nascondere la mano. Possibile che Cristiano Ronaldo abbia un amante e non ci siano foto né prove tangibili? Per adesso ci sono le voci e non sono certo le prime su una presunta relazione omosessuale del giocatore. E, siamo certi, non saranno neppure le ultime.

“Ma che hai?”. Cristiano Ronaldo, l’ultima foto mette in ansia i tifosi: nuovo tampone nelle prossime ore. Le sue condizioni