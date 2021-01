In questi ultimi giorni si è parlato moltissimo del rapporto tra Stefania Orlando e il suo ex marito Andrea Roncato. Ci sono state discussioni e precisazioni, confronti e chiarimenti e la tensione è stata sempre alta. Tanto che anche l’attuale marito della soubrette, Simone Gianlorenzi, si è sentito in dovere di intervenire per difendere la moglie e rilanciare pesanti accuse a Roncato.

Ma se sulle relazioni di Stefania con i suoi ex abbiamo diverse informazioni, meno conosciuto è il rapporto con il fratello Gianni, che la madre di Stefania ha avuto da una precedente storia. Ebbene proprio Gianni Orlando è intervenuto a Domenica In usando espressioni molto forti per attaccare la sorella: "Mia sorella mi ha cancellato". L'uomo ha dichiarato di non avere rapporti né con Stefania né tantomeno con l'altro fratello Fabio Massimo.















Nello studio di Domenica In Gianni Orlando ha fatto delle dichiarazioni piuttosto polemiche sul rapporto con la sorella Stefania: "L'ho vista 5 minuti l'estate scorsa – ha spiegato l'uomo – Non sono stato nemmeno invitato al matrimonio. Non ho mai fatto un Natale con lei, non abbiamo foto. L'ho cercata per anni, ma non c'è mai stata una risposta positiva dall'altra parte". E sulla vicenda ancora una volta si è espresso il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, che a Live – Non è la D'Urso ha ascoltato le parole di Gianni.















E queste sono state le dichiarazioni di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, su quanto raccontato da Gianni: "Le date non coincidono molto con quello che ha raccontato. Mi dispiace che si sia fatto avanti solo adesso. Non è un fratello segreto, semplicemente non c'è rapporto perché sono 40 anni che vive a Parigi". Dunque secondo Simone non ci sarebbe stata una rottura o un episodio particolare a rovinare il rapporto tra i due fratelli.









“Quando se n’è andato Stefania era talmente piccola – ha raccontato ancora Gianlorenzi, riferendosi a Gianni Orlando – Non si sono frequentati, non si sono conosciuti”. Sul mancato invito al matrimonio, però, Simone non ha avanza scuse: “Onestamente non so perché non lo abbiamo invitato, semplicemente perché effettivamente non ci sono molti rapporti. Ogni volta che viene però ci siamo sempre visti. La figlia ha vissuto a Roma, l’abbiamo frequentata, ci sono anche le foto sul profilo Insagram di Stefy. Ora queste cose che dice mi sembrano un po’ forti”.

