Melissa Satta, lo ‘sfregio’ di Kevin Boateng. Il clamoroso gesto dopo il divorzio: cosa sta succedendo

Lo scorso 21 dicembre Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati. Lo hanno annunciato sui social con un lungo post nel quale si legge: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”.

I due sono stati insieme per 9 anni: un periodo lungo caratterizzato dal matrimonio nel 2016 e da una prima crisi nel 2019 subito dopo la quale c’era stata una prima separazione. Poi la riconciliazione e le foto di questa estate in Sardegna in cui la coppia si è mostrata insieme e i dissapori sembravano essere stati superati. Invece qualcosa non andava per il verso giusto e a fine dicembre è arrivata la separazione. (Continua dopo la foto)















Se in un primo momento i due sembravano essersi lasciati in buoni rapporti, qualcosa adesso non torna. Come fa notare Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, sembra che alcune foto pubblicate da Kevin Price Boateng con la ex moglie Melissa Satta siano scomparse dal suo profilo. Il giornalista spiega che la foto con cui si erano detti addio sui social (che era stata ricondivisa dal calciatore) è sparita dal profilo di Boateng. Infatti, si nota che l’ultima foto con la ex moglie risale alla scorsa estate. (Continua dopo la foto)















Insomma dal profilo del calciatore del Monza sono sparite le foto da agosto in poi. Parpiglia si chiede se le dolci parole di Melissa fossero vere o solo una convezione. L’ultima foto di Boateng con la ex moglie risale alla scorsa estate, alla vacanza in Sardegna. In quel frangente circolavano delle voci su una nuova crisi tra di loro. Rumors riportati da Parpiglia che aveva sentito un lungo sfogo della showgirl. La Satta lamentava alcuni problemi con Boateng e aveva detto di voler andare a Capri per staccare un po’. Pertanto, a quel punto, era spuntata una foto in cui la ex velina e il calciatore si mostravano mentre cenavano in Sardegna. Il tutto per smentire la presunta crisi, con tanto di sorrisi sereni. (Continua dopo la foto)









Negli ultimi tempi non sono mancate le frecciatine dirette a Boateng da parte dell’ex velina. Melissa è stata ospite qualche settimana fa nel programma di Carlo Conti Affari tuoi (Viva gli sposi) e non ha esitato a ironizzare sulla fine del suo matrimonio. Qualche tempo prima, invece, subito dopo la loro rottura anche Boateng aveva dedicato a Melissa parole al miele, ringraziandola per essere stata una moglie e una mamma esemplare.

