Giulia Salemi continua a essere una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. La sua storia con Pierpaolo Pretelli sta conquistando il pubblico e tiene incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Nelle ultime ore i due hanno a lungo chiacchierato nel giardino della casa di Cinecittà. Mentre parlavano Pierpaolo ha ironizzato: “Forse non sono abbastanza dannato per te”. La gieffina lo ha rassicurato: “Non ti preoccupare, sei dannato a tuo modo, vai tranquillo”. Pierpaolo ha ammesso di avere un carattere complicato, ma ha aggiunto che non le mancherà mai di rispetto: “Sono una persona che rispetta tanto. Nel momento in cui qualcosa non andrà, te ne renderai conto subito. Sia io che te, siamo molto trasparenti”.

A questo punto, Giulia ha ribadito la stima che nutre nei suoi confronti: “Io credo molto nella tua persona, all’inizio onestamente non riuscivo a comprendere. Poi ti ho conosciuto e ho capito che quello che si vede è la verità, non sei finto”. Poi, si è fatta silenziosa e quando Pierpaolo ha indagato su cosa stesse pensando, ha espresso il suo timore: “Spero davvero che tu non cambierai fuori. Me lo auguro con tutto il cuore. Spero che delle situazioni fuori non ti portino mai a cambiare”. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo dal passato di Giulia Salemi spunta un ex fidanzato. Si tratta di Abraham Garcia Arevalo: i due hanno avuto un flirt ai tempi del reality Mtv Super Shore, si sono frequentati e poi hanno intrapreso strade diverse. Negli ultimi giorni il ragazzo ha parlato al settimanale Novella 2000 e ha ammesso di voler riconquistare l’influencer italo – persiana, anche se non è contrario alla relazione con Pierpaolo Pretelli. (Continua dopo la foto)















Anche la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, aveva parlato Blogtivvu.com di questa relazione della figlia con Abraham Garcia Arevalo: “È evidente che è una messinscena ai fini dello spettacolo. Giulia conosceva già Abraham, si frequentavano e proprio per questo lo hanno chiamato al reality. Si vede che è tutto finto. Giulia ha più volte detto che sono 5 anni che non ha una storia. Quando Giulia dice di non avere rapporti, intende un fidanzamento ufficiale. Lei ha avuto due fidanzamenti seri di cui è fiera”. (Continua dopo le foto)









Come si legge su Gossipblog, “Abraham Garcia Arevalo è un modello spagnolo che vanta su Instagram un milione di follower. Ha partecipato a Mtv Super Shore ma anche a Supervivientes, l’Isola dei Famosi in salsa iberica, vincendo il reality show. Abrahm ha avuto anche una relazione con la cantante italiana Elettra Lamborghini, divenuta famosa prima con la partecipazione a un reality di Mtv, poi da coach a The Voice of Italy ma soprattutto al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare). Abraham Garcia Arevalo infine vanta anche l’apprezzamento della comunità LGBT iberica per quanto concerne la sua modalità di vivere l’orientamento sessuale e per sue dichiarazioni che lo hanno lanciato alla stregua di una icona. Il ragazzo si è infatti dichiarato gender fluid”.

