“Benvenuto amore”. Nicole Grimaudo mamma bis, l’attrice italiana al settimo cielo

Nicole Grimaudo, la notizia rende felice tutti. Finalmente il grande giorno è arrivato e Nicole diventa mamma per la seconda volta. ha partorito. Risale a qualche mese l’ultima comparsa dell’attrice con tanto di pancione in bella vista di fronte alle telecamere di Ballando con le Stelle. Così da quel giorno, le foto dell’attrice siciliana su Diva e Donna mostrano la neomamma e il marito Francesco uscire dalla clinica, questa volta in tre.

Non si conosce il nome del secondogenito, ma proprio sul palcoscenico di Milly Carlucci, Nicole aveva informato tutti che si sarebbe trattato di un maschietto. Il primogenito Pietro ha ricevuto da mamma e papà un fratellino, nato presso la clinica privata Villa Margherita, fa sapere Diva e Donna. Il sogno di allargare la famiglia è diventato realtà, e per Nicole e Francesco il futuro continua a essere roseo.















La coppia si conosce fin dall'età della loro adolescenza ma l'amore tra Nicole e il giornalista della Rai, anche lui di origini siciliane, è scoppiato nel 2013 quando entrambi hanno preso parte ai festeggiamenti del matrimonio di un'amica in comune. La Sicilia ha portato sempre fortuna ai due innamorati, infatti la cerimonia si è tenuta sotto il sole della splendida Caltagirone, città natale di entrambi in provincia di Catania.















Ma il calore della regione son riuscita a portarla fino alla Capitale, dove ormai hanno deciso di vivere. Per l'ex volto di Non è la Rai non poteva che esistere vita più soddisfacente. La Grimaudo, classe 1980, ha intrapreso la carriera come attrice subito dopo l'esperienza televisiva di Gianni Boncompagni e da allora non si è mai arrestata.









Mine vaganti, Baaria, Ris-Delitti imperfetti, Immaturi-La serie, Il bello delle donne, L’ispettore Coliandro, Medicina Generale, Nero a metà sono tra le pellicole che vedono una Grimaldi sempre più consapevole della strada intrapresa, senza contare il successo conseguito al fianco di Beppe Fiorello in Gli orologi del diavolo. Non male per Nicole, sempre professionale e ben distante da ogni tipo di pettegolezzo che prima o poi investe una vera Vip come lei.

