“Differenze inconciliabili”. La cantante in tribunale, adesso il suo matrimonio è finito davvero. “È stata dura”

Adele, la cantante e l’ex marito raggiungono un accordo. Sono trascorsi ben due anni da la cantante si è separata da Simon Konecki. Secondo quanto riportato in passato dal quotidiano inglese The Sun, Adele aveva venduto la casa nella campagna inglese dove viveva la famiglia, una dimora del XVIII secolo a East Grinstead, nel Sussex. 8 camere da letto, un campo da tennis e 20 ettari di terreno. Cosa è cambiato da allora?

Lo aveva stabilito il tribunale di Los Angeles: massima segretezza per i termini del divorzio tra la pop star e l'ex marito. Ma allora i due non hanno sottoscritto alcun contratto prematrimoniale per tutelare la crescente fortuna dell'artista, una cifra da capogiro pari a quasi 160 milioni di euro. Simon Konecki e Adele Adkins si sono sposati in segreto nel 2016 dopo 5 anni di fidanzamento e la nascita di un figlio.















Sol oda poco, dunque, Adele pare abbia depositato i documenti della separazione in tribunale, in attesa che venga posto il "sigillo legale" a chiusura definitiva della loro vita insieme. Dunque i due avrebbero raggiunto un accordo, rivelato su US Weekly: "Il 15 gennaio hanno depositato i documenti in tribunale. Adesso attendono soltanto la firma del giudice che ratifichi gli atti".















Un importante passo che mette ordine e chiarezza anche sul patrimonio. Adele volta pagina, ancora una volta, dopo aver persino deciso di rivoluzionare il proprio aspetto, perdendo ben trenta chili. Una "prova dura ma superata", afferma la cantante: "Amo la nuova versione di me". E mentre le pratiche della separazione procedono indisturbate, le pagine di gossip continuano a spettegolare sulla presunta love story con il rapper Skepta.









Nonostante siano arrivate puntuali le smentite da Adele: “Sono single e gattara”, le voci sulla nuova fiamma non tengono in conto che al momento come priorità della coppia e oltre la rottura coniugale, esiste Angelo, il figlio dato alla luce nel 2012 dopo poco più di un anno di frequentazione tra la star e l’ex marito. E si apprende a tal proposito che secondo alcuni media inglesi, Adele avrebbe comprato una casa a Los Angeles vicina a quella dell’ex marito, così da consentire al bambino di stare sia con la mamma che con il papà.

